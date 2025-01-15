Коли Фонд національного добробуту рф вичерпає ліквідну частину, — думка експерта Сьогодні 10:00

З початку повномасштабної війни проти України росія витратила значну частину коштів Фонду національного добробуту, який був накопичений з нафтогазових доходів протягом 2010−2022 років. Цього року ці гроші закінчаться.

Як зазначається в матеріалі, російський бюджет на 2025 рік складений із дефіцитом у розмірі 1,2 трлн рублів. Для росії такий показник не новий, в 2022—2024 роках дефіцит перевищував 3 трлн рублів щорічно. Для виконання витратної частини та покриття дефіциту бюджету країна-агресор має Фонд національного добробуту, податкові надходження та друк рубля.

За даними мінфіну рф, ліквідна частина цього фонду (яку можна конвертувати в реальні гроші), станом на 1 грудня 2024 року становила 53,8 млрд доларів, тоді як на початок війни вона складала близько 150 млрд доларів.

«У цьому фонді є багато чого, що ви не продасте і в гроші не переведете. Зокрема, в неліквідній частині є „єврооблігації Януковича“ (єврооблігації уряду України, які в 2013 році викупила Росія, — ред.). Ці три мільярди доларів, які нібито винна Україна, — нічого не варті папірці і там багато такого», — сказав заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

За його словами, тому зазвичай слідкують за ліквідною частиною — це золото і юані.

«Такими темпами, як вона витрачається, то її вистачать хіба що до кінця 2025 року, а, може, вона закінчиться і раніше», — прокоментував Фурса.

У 2025 році російський уряд суттєво підняв ряд податків, наприклад, податок на прибуток зріс із 20% до 25%. На фоні зростання ключової ставки також збільшилися відсотки по депозитам, що мотивувало населення покласти в банки трильйони рублів.

За даними російського Агентства зі страхування вкладів, станом на вересень 2024 року загальний обсяг застрахованих вкладів фізичних та юридичних осіб складає 70 трлн рублів. Частина цих коштів інвестована в кредити, а частина представляє собою вільну ліквідність в банківській системі.

«Ця вільна ліквідність може піти в облігації Мінфіну рф. В кінці 2024 року вони вже застосували емісійний механізм: банки брали позику в центробанку, на цю позику вони купували державні цінні папери і, таким чином, фінансували уряд», — додав Фурса.

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