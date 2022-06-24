Коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про майновий стан — Finance.ua
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Коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про майновий стан

Особисті фінанси
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Коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про майновий стан
Коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про майновий стан, freepik.com
Платники податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи у деяких випадках.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.
Які це випадки:
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками ПДФО, які:
  • є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
  • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
б) в інших випадках, визначених розділом IV Податкового кодексу України.
Обов’язок платника ПДФО щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник ПДФО отримував доходи:
  • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ;
  • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений ПДФО;
  • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено ПДФО.
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За матеріалами:
Finance.ua
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