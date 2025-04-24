Коли дозволено вмикати протитуманні фари на авто — Finance.ua

Коли дозволено вмикати протитуманні фари на авто
Протитуманні фари — важливий елемент безпеки, однак багато водіїв використовують їх неправильно. Наслідки — не лише ризик засліплення інших учасників руху, а й штрафи. Ось що потрібно знати, перш ніж натискати на кнопку включення.
Передні та задні: різні функції — різні правила
Більшість сучасних авто мають передні протитуманні фари, а задні — є обов’язковими за законом. Основна мета — покращення видимості в умовах обмеженої прозорості повітря: туману, сильного дощу або снігопаду.
Щоб увімкнути передні фари, потрібно активувати габаритні вогні. Задні — часто працюють лише за умови включених передніх протитуманних або ближнього світла. У різних авто перемикачі можуть розміщуватись як на важелі поворотів, так і на окремій панелі біля керма.
Коли можна використовувати?
Відповідно до правил дорожнього руху:
- Передні фари дозволено використовувати у будь-який час при зниженій видимості, а також від сутінків до світанку — навіть за ясної погоди, якщо ви їдете по звивистій або гірській дорозі.
- Задні фари вмикаються лише при видимості менш ніж 50 метрів (щільний туман, сильний дощ чи сніг). Важливо — щойно умови покращуються, їх слід негайно вимкнути, аби не засліплювати інших водіїв.
Як їх розпізнати?
- Зелене світло на панелі — передні протитуманні фари.
- Жовте або помаранчеве — задні протитуманні фари.
- Значок передніх — «промінці» світла спрямовані вгору; задніх — вниз.
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