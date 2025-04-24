Коли дозволено вмикати протитуманні фари на авто — Finance.ua

Коли дозволено вмикати протитуманні фари на авто Сьогодні 02:46 — Технології&Авто

Коли дозволено вмикати протитуманні фари на авто

Протитуманні фари — важливий елемент безпеки, однак багато водіїв використовують їх неправильно. Наслідки — не лише ризик засліплення інших учасників руху, а й штрафи. Ось що потрібно знати, перш ніж натискати на кнопку включення.

Передні та задні: різні функції — різні правила

Більшість сучасних авто мають передні протитуманні фари, а задні — є обов’язковими за законом. Основна мета — покращення видимості в умовах обмеженої прозорості повітря: туману, сильного дощу або снігопаду.

Щоб увімкнути передні фари, потрібно активувати габаритні вогні. Задні — часто працюють лише за умови включених передніх протитуманних або ближнього світла. У різних авто перемикачі можуть розміщуватись як на важелі поворотів, так і на окремій панелі біля керма.

Коли можна використовувати?

Відповідно до правил дорожнього руху:

Передні фари дозволено використовувати у будь-який час при зниженій видимості, а також від сутінків до світанку — навіть за ясної погоди, якщо ви їдете по звивистій або гірській дорозі.

Задні фари вмикаються лише при видимості менш ніж 50 метрів (щільний туман, сильний дощ чи сніг). Важливо — щойно умови покращуються, їх слід негайно вимкнути, аби не засліплювати інших водіїв.

Як їх розпізнати?

Зелене світло на панелі — передні протитуманні фари.

Жовте або помаранчеве — задні протитуманні фари.

Значок передніх — «промінці» світла спрямовані вгору; задніх — вниз.

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