Коли чекати на складаний iPad і який він буде — Finance.ua

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Коли чекати на складаний iPad і який він буде

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Коли чекати на складаний iPad і який він буде
Коли чекати на складаний iPad і який він буде
З чуток, Apple працює над складним iPad з 18,8-дюймовим екраном, який планується випустити до 2028 року. Пристрій матиме практично непомітні складки і пропонуватиме дисплей, аналогічний двом iPad Pro, розташованим поруч один з одним.

Що відомо

Прототипи складного iPad вже перебувають у розробці, за словами Марка Гурмана з Bloomberg. iPad працюватиме під управлінням тієї самої iPadOS, але також може містити елементи macOS, що дасть змогу запускати додатки для цієї ОС.
Чутки про складаний iPad ходять уже кілька років. Прийдешня модель може стати відповіддю Apple на зростаючий інтерес до таких пристроїв. Гурман також підтвердив, що Apple працює над складним iPhone, але його поява очікується не раніше 2026 року. Крім того, Apple планує випустити OLED MacBook Pro у 2026 році, а потім OLED MacBook Air у 2027 році.
За матеріалами:
itechua
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