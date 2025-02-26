Коломойський знову намагається оскаржити націоналізацію ПриватБанку — Finance.ua

Коломойський знову намагається оскаржити націоналізацію ПриватБанку Сьогодні 17:17 — Фондовий ринок

Коломойський знову намагається оскаржити націоналізацію ПриватБанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розгляне скаргу Ігоря Коломойського у справі проти уряду, НБУ, Мінфіну та ПриватБанку про оскарження націоналізації фінустанови.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Ігор Коломойський оскаржує націоналізацію фінустанови, як в адміністративних, так і в господарських судах вже багато років.

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У фінустанові нагадують, що розгляд господарської справи завершився ще 26 листопада 2024 року. Тоді Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

«Але, як стало відомо вчора, за наслідками розгляду такої господарської справи, Ігор Коломойський звернувся до Конституційного Суду України, аби визнати неконституційними певні норми Закону України № 590-ІХ, який, на його думку, є „антиколомойським“», — наголошують у ПриватБанку.

Там додають, що Коломойський стверджує, що ці норми унеможливлюють повернення права власності, обмежують судовий захист та порушують принцип рівності сторін у судовому процесі. Він просить визнати їх неконституційними, оскільки вони, на його думку, нібито суперечать низці статей Конституції України.

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У фінустанові зауважують, що наразі Конституційний Суд України відмовив ексвласнику ПриватБанку у відкритті провадження. Але, це рішення не було прийнято одностайно колегією суддів, тому остаточно питання відкриття провадження буде вирішуватись Другим сенатом Конституційного Суду України.

Також вчора Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду було призначено розгляд адміністративної справи вже на сьогодні — 26 лютого.

У ПриватБанку нагадують, що ця адміністративна справа розглядається судами з 2017 року.

У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського та визнав націоналізацію незаконною, не дивлячись на пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції ПриватБанку.

Після тривалого апеляційного перегляду справи у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив клопотання ПриватБанку та закрив провадження у справі, скасувавши незаконне судове рішення про задоволення позову Коломойського.

«Ця справа є надзвичайно важливою, оскільки ексвласник банку досі намагається оскаржити рішення всіх державних органів, які брали участь у націоналізації ПриватБанку. Однак, ми розраховуємо, що в цій справі рішення на користь держави буде залишено в силі, адже повернення ПриватБанку колишнім власникам прямо заборонено нормами чинного законодавства», — коментують у ПриватБанку.

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