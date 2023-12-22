Коломойському зменшили заставу на 300 мільйонів — Finance.ua
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Коломойському зменшили заставу на 300 мільйонів

Казна та Політика
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Коломойському зменшили заставу на 300 мільйонів
Коломойському зменшили заставу на 300 мільйонів, Фото: hromadske
Київський апеляційний суд залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року. Проте зменшив розмір застави приблизно на 300 млн грн.
Про це повідомляє Суспільне.
Апеляційний суд Києва визначив новий розмір застави для Ігоря Коломойського — 2,7 млрд грн. Втім підсудний заявив, що не має такої суми, а навіть якби і мав — не сплатив би.
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«Після того, як ПриватБанк у 2017 році подав позов до Англії, всі мої активи були заморожені і я не можу ними розпоряджатися. Але якби у мене й були такі гроші, я б не вносив заставу, бо це схоже на викрадення та вимогу викупу», — сказав Ігор Коломойський.
Ігор Коломойський також зауважив, що в тиждень слідчі проводять по два допити свідків. На думку бізнесмена, це сповільнює розвиток справи.
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«Мої захисники заявили про 50 свідків, яких потрібно допитати. Такими темпами їхні допити триватимуть близько 6 місяців, а мені потрібно буде весь цей час сидіти в СІЗО. Якщо мені змінять запобіжний захід, я можу з Дніпра переїхати до Києва і ходити до слідчих як на роботу. Я дуже зацікавлений, щоб цю справу вирішили якнайшвидше», — заявив Ігор Коломойський.
Нагадаємо, протягом вересня Ігорю Коломойському оголосили три підозри за розкрадання та відмивання грошей «ПриватБанку». Його затримали та заарештували 2 вересня із можливістю внести заставу. Від внесення коштів олігарх відмовився.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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