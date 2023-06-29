Ексвласники ПриватБанку не змогли оскаржити застосування «антиколомойського закону» та націоналізацію банку — Finance.ua

Ексвласники ПриватБанку не змогли оскаржити застосування «антиколомойського закону» та націоналізацію банку Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Ексвласники ПриватБанку не змогли оскаржити застосування «антиколомойського закону» та націоналізацію банку

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку у намаганнях колишніх власників ПриватБанку оскаржити застосування «антиколомойського закону» та націоналізацію банку.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку, Кабміну та Мінфіну та скасував постанову суду апеляційної інстанції у справі за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов’язаної з колишніми власниками банку, та залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження у справі було закрите.

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Компанія намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації ПриватБанку, за яким позивач набув акції банку у процедурі бейл-ін і в подальшому продав свої акції державі за 1 гривню.

Як зазначається в повідомленні, у справі ключовим було питання застосування Закону № 590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності». За ним всі подібні судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю, зазначили в банку.

«Таке рішення Верховного Суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого в 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам», — йдеться у повідомленні.

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