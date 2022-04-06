Кого шукають роботодавці у Львові та області — Finance.ua

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Кого шукають роботодавці у Львові та області

Вчора 19:03Особисті фінанси
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Кого шукають роботодавці у Львові та областіКого шукають роботодавці у Львові та області
Внаслідок війни багато українців покинули свої домівки, втратили роботу. Найчастіше прихистку шукають у Західних областях України, зокрема, у Львові та області. Вакансій у Західній Україні загалом 31% від всіх актуальних пропозицій роботи в Україні.
Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.
Які спеціалісти затребувані на Західній Україні
Більшість актуальних вакансій відкрито у сфері Продажів — 15% від всіх актуальних пропозицій. Другими за затребуваністю є фахівці зі сфери Транспорту та логістики та Робітничого персоналу, по 12% відповідно. Третьою за популярністю є сфера Медицини та Фармацевтики — 11% всіх актуальних вакансій.
Інфографіка: grc.ua Інфографіка: grc.ua
Кого шукають у Львові та області?
Компанія Austrian Airlines шукає менеджерів з продажів зі знанням англійської, польської, німецької та французької мови.
Потрібні менеджери з продажів компаніям Crystal Car Shipping INC, iDeals, та ITCAPITAL.
Менеджери з продажів мають багато варіантів віддаленої роботи, зокрема варто пошукати пропозиції в таких компаніях як: EduStream, Smart Freidht Express тощо.
Fozzy Group потребує приймальників товарів, фахівців WMS, водіїв навантажувача — штабелеукладача. З усіма вакансіями компанії можна ознайомитися тут.
Нова Пошта шукає фахівця ділянки, кур’єра — водія, експедитора.
Представники ІТ сфери можуть пошукати для себе пропозиції для роботи в компаніях Bringit Technologies, Digis, Cloud Linux тощо. Багато компаній пропонує варіанти з можливістю працювати віддалено.
Компанія WOG потребує операторів/касирів АЗС, та менеджерів, прибиральників та водіїв бензовозів в Львові та околицях. Компанія Bolt шукає водіїв на авто компанії.
В сфері фармацевтики активній підбір персоналу ведуть Аптека Пульс, їм потрібні Комірники на аптечний склад, фармацевти, тощо. Компанія Ескулаб шукає Медичних представників. В пошуках фармацевтів та завідувачів аптек знаходиться і мережа Здорова Родина.
Віддалено можна працювати Маркетологом-аналітиком, Копірайтером, Junior IR Recruiter тощо.
Очікується, що зі збільшенням компаній, які почнуть працювати на Західній Україні, збільшиться кількість вакансій. З пропозиціями роботи в регіонах можна ознайомитися на сайті grc.ua скориставшись фільтрами пошуку вакансій за потрібними регіонами.
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За матеріалами: Finance.ua
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