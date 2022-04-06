Кого шукають роботодавці у Львові та області — Finance.ua

Внаслідок
війни багато українців покинули свої
домівки, втратили роботу. Найчастіше прихистку шукають
у Західних областях України, зокрема,
у Львові та області. Вакансій у Західній Україні загалом 31% від всіх актуальних пропозицій роботи в Україні.
Більшість
актуальних вакансій відкрито у сфері
Продажів — 15% від всіх актуальних
пропозицій. Другими за затребуваністю
є фахівці зі сфери Транспорту та логістики
та Робітничого персоналу, по 12% відповідно.
Третьою за популярністю є сфера Медицини
та Фармацевтики — 11% всіх актуальних
вакансій.
Очікується,
що зі збільшенням компаній, які почнуть
працювати на Західній Україні, збільшиться
кількість вакансій. З пропозиціями
роботи в регіонах можна ознайомитися
на сайті grc.ua
скориставшись фільтрами пошуку вакансій
за потрібними регіонами.
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