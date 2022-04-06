Кого шукають роботодавці у Львові та області — Finance.ua

Кого шукають роботодавці у Львові та області

Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Кого шукають роботодавці у Львові та області

Внаслідок війни багато українців покинули свої домівки, втратили роботу. Найчастіше прихистку шукають у Західних областях України, зокрема, у Львові та області. Вакансій у Західній Україні загалом 31% від всіх актуальних пропозицій роботи в Україні.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua

Які спеціалісти затребувані на Західній Україні

Більшість актуальних вакансій відкрито у сфері Продажів — 15% від всіх актуальних пропозицій. Другими за затребуваністю є фахівці зі сфери Транспорту та логістики та Робітничого персоналу, по 12% відповідно. Третьою за популярністю є сфера Медицини та Фармацевтики — 11% всіх актуальних вакансій.

Інфографіка: grc.ua

Кого шукають у Львові та області?

Менеджери з продажів мають багато варіантів віддаленої роботи, зокрема варто пошукати пропозиції в таких компаніях як: EduStream Smart Freidht Express тощо.

Digis, Представники ІТ сфери можуть пошукати для себе пропозиції для роботи в компаніях Bringit Technologies Cloud Linux тощо. Багато компаній пропонує варіанти з можливістю працювати віддалено.

Компанія WOG потребує операторів/касирів АЗС, та менеджерів, прибиральників та водіїв бензовозів в Львові та околицях. Компанія Bolt шукає водіїв на авто компанії.

Очікується, що зі збільшенням компаній, які почнуть працювати на Західній Україні, збільшиться кількість вакансій. З пропозиціями роботи в регіонах можна ознайомитися на сайті grc.ua скориставшись фільтрами пошуку вакансій за потрібними регіонами.

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