Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera — Finance.ua

Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera

Компанія Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera, створений на базі моделі Agera RS із використанням технологій від моделей Jesko та CC850. Цей єдиний у своєму роді автомобіль, що належить президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайєму, демонструє інноваційний підхід шведського виробника до створення ексклюзивних транспортних засобів.

Chimera оснащена двигуном V8 із подвійним турбонаддувом, який запозичений у моделі Jesko. Потужність цієї силової установки становить 1280 кінських сил при використанні звичайного палива та може досягати 1600 кінських сил на етаноловій суміші E85. Маса автомобіля складає всього 1295 кг, що на 100 кг менше, ніж у Jesko.

Одна з унікальних особливостей Chimera — це поєднання дев’ятиступінчастої автоматичної коробки передач від Jesko та шестиступінчастої механічної трансмісії від CC850. Це дозволяє водієві вибирати між автоматичним режимом та імітацією ручного перемикання передач, забезпечуючи максимально гнучке керування.

Створення Chimera вимагало значних зусиль щодо інтеграції компонентів від трьох різних моделей Koenigsegg. Для забезпечення сумісності нових та існуючих вузлів було проведено повну модернізацію електронних систем. Незважаючи на високу вартість такої модифікації, Koenigsegg готовий розглянути подібні проекти для інших клієнтів.

Хоча Chimera зберегла ідентифікаційний номер вихідної Agera RS, вона отримала нове ім’я, що відображає її гібридну суть.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.