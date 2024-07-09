Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera

Технології&Авто
25
Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera
Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera
Компанія Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera, створений на базі моделі Agera RS із використанням технологій від моделей Jesko та CC850. Цей єдиний у своєму роді автомобіль, що належить президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайєму, демонструє інноваційний підхід шведського виробника до створення ексклюзивних транспортних засобів.
Chimera оснащена двигуном V8 із подвійним турбонаддувом, який запозичений у моделі Jesko. Потужність цієї силової установки становить 1280 кінських сил при використанні звичайного палива та може досягати 1600 кінських сил на етаноловій суміші E85. Маса автомобіля складає всього 1295 кг, що на 100 кг менше, ніж у Jesko.
Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera
Одна з унікальних особливостей Chimera — це поєднання дев’ятиступінчастої автоматичної коробки передач від Jesko та шестиступінчастої механічної трансмісії від CC850. Це дозволяє водієві вибирати між автоматичним режимом та імітацією ручного перемикання передач, забезпечуючи максимально гнучке керування.
Створення Chimera вимагало значних зусиль щодо інтеграції компонентів від трьох різних моделей Koenigsegg. Для забезпечення сумісності нових та існуючих вузлів було проведено повну модернізацію електронних систем. Незважаючи на високу вартість такої модифікації, Koenigsegg готовий розглянути подібні проекти для інших клієнтів.
Koenigsegg представила унікальний гіперкар Chimera
Хоча Chimera зберегла ідентифікаційний номер вихідної Agera RS, вона отримала нове ім’я, що відображає її гібридну суть.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.