Škoda Octavia отримає чергове оновлення Сьогодні 22:54 — Технології&Авто

Škoda Octavia отримає чергове оновлення

Компанія Škoda готує чергове планове оновлення для своєї найпопулярнішої моделі Octavia.

Метою цього кроку є приведення візуального та технологічного стилю автомобіля у відповідність до найновіших моделей бренду, а також збереження його високої конкурентоспроможності в компактному класі ще на кілька років.

Фотошпигуни Autoevolution нещодавно зафіксували тестовий прототип під час буксирування причепа. Автомобіль був частково покритий захисним камуфляжем, який приховував лише передню та задню частини кузова. Незмінний профіль машини чітко вказує на те, що йдеться про другий за рахунком рестайлінг у межах одного життєвого циклу, а не про зміну генерації.

Попри щільні захисні наклейки, помітні ключові відмінності майбутньої моделі від актуальної версії. Попереду автомобіль отримає модернізовані фари з новою світлодіодною графікою денних ходових вогнів. Передній бампер також зазнав змін: на його зовнішніх краях з’явилися нові вертикальні вентиляційні отвори, а центральний повітрозабірник став трохи меншим за розмірами. Додатково очікується незначне оновлення фірмової решітки радіатора.

Задня частина кузова прототипу, що виконаний у кузові універсал (який у лінійці Škoda традиційно має назву Combi), демонструє ще більше нововведень. Автовиробник повністю переробив архітектуру ліхтарів, змінивши їхній внутрішній малюнок, а також підкоригував форму бампера.

Тимчасові світловідбивачі на тестовій машині згодом замінять на серійні елементи. Форма дверей багажника залишилася колишньою — по центру збережеться великий напис із назвою чеського бренду, а з лівого боку розміститься фірмовий шильдик моделі.

Телеканал 24 За матеріалами:

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