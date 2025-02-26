КНДР здійснила найбільше пограбування в історії‎, — ЗМІ Сьогодні 18:00 — Світ

на суму 1,5 млрд доларів під час «найбільшого пограбування в історії"‎. Про це повідомляє Підтримувані державою північнокорейські хакери викрали криптовалютуПро це повідомляє The Telegraph

Агенти Пхеньяну змогли зламати системи дубайської біржі Bybit і викрасти криптовалюту Etherium. За словами аналітиків, за одну атаку хакери вкрали більше криптовалюти, ніж усі північнокорейські кіберзлочинці у 2024 році.

Загальна сума у 1,5 млрд доларів також суттєво перевершує одну з найбільших банківських крадіжок, коли Саддам Хусейн викрав 1 млрд доларів з центрального банку Іраку перед початком війни в 2003 році.

Експерти з’ясували, що «ниточки» ведуть до групи Lazarus, яка тісно пов’язана з урядом КНДР та вже була фігурантом інцидентів із крадіжкою криптоактивів. Раніше повідомлялось, що зловмисники скористалися вразливістю у механізмі підписання транзакцій.

Фахівці Chainalysis (компанія, яка спеціалізується на аналізі блокчейну) зазначають, що атака стала яскравим нагадуванням про «передову тактику», яку використовують хакери КНДР. Крім технічних навичок, північнокорейські хакери вправно володіють так званою «соціальною інженерією». Простіше кажучи — маніпулюванням людьми.

Зазначимо, що керівництво біржі Bybit запевняє, що всі інші її гаманці залишаються в безпеці, а виведення коштів працює у звичайному режимі.

УНІАН За матеріалами:

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