Ключові тренди у сфері людського капіталу в Україні та у світі — Finance.ua
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Ключові тренди у сфері людського капіталу в Україні та у світі

Особисті фінанси
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Компанія «Делойт» в Україні оприлюднила дані щодо вітчизняного ринку праці в межах щорічного глобального дослідження 2023 Deloitte Global Human Capital Trends. В опитуванні взяли участь понад 10 000 бізнес- та HR-лідерів зі 105 країн. Україна посіла восьме місце у світі за кількістю відповідей. 

Найпопулярніші ризики

85% респондентів в Україні та 81% у світі визнають важливість передбачення та врахування ширших суспільних й екологічних ризиків під час прийняття рішень щодо працівників. Найбільше українських респондентів турбують ризики, пов’язані із політичною нестабільністю (80%) та міграцією (72%). Водночас у світі занепокоєння майже рівномірно розподіляється між різними ризиками, не формуючи піків (політична нестабільність — 32%, освіта та життєздатність — 31%, економічна нерівність — 29% та ін.).І в Україні, і у світі одним із ключових викликів є освіта. Протягом наступних 2–4 років варто очікувати на зростання цього ризику. Така підвищена увага до питання освіти спричинена тим, що програма навчальних закладів не враховує сучасних потреб бізнесу.
Ключові тренди у сфері людського капіталу в Україні та у світі
Активне регулювання підприємницької діяльності з боку держави є ще одним викликом для компаній в Україні та в світі. Українська бізнес-спільнота очікує зростання впливу цього ризику протягом 2–4 років. Організації зі свого боку переконані, що для економічного зростання потрібна лібералізація ринку праці.
Кіберризики, які турбують одну п’яту респондентів у світі, фактично не турбують українців. Однак Україні варто визначити це питання як пріоритетне, особливо зважаючи на атаки попередніх років, а також кіберзагрози військового часу.

Відхід від посадових обов’язків

З початком індустріальної ери посадові обов’язки були визначальними для організацій та управління кожним аспектом роботи. Такий підхід мав сенс, коли зміни в бізнесі відбувалися повільно, а працівники були лише елементом промислової машини. Швидкість і масштабність змін сьогодні зміщує фокус з посадових обов’язків на навички, які повинен мати співробітник. Більшість респондентів — 95% в Україні та 93% у світі — зазначає, що відхід від посад є важливим або дуже важливим фактором для успіху їхньої організації.  Водночас 57% респондентів в Україні та 36% у світі відповіли, що вже визначають ролі та зони відповідальності, зважаючи на проблеми, які необхідно вирішити, а не на фіксований перелік посадових обов’язків.  
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За дослідженням «Делойт», 62% світових та 49%  українських організацій можуть ефективно передбачати навички, які їм знадобляться протягом наступних двох років.  

Впровадження технологій для об’єднання й посилення команд

Зважаючи на активний перехід до дистанційної роботи протягом останніх кількох років, онлайн-зустрічі стали звичною частиною робочого процесу. HR-лідери України та світу зазначають, що використовують технології насамперед для організації взаємодії між членами команди. Другий за значимістю напрям — підвищення індивідуальної ефективності працівників. 
Ключові тренди у сфері людського капіталу в Україні та у світі
Ключові тренди у сфері людського капіталу в Україні та у світі
А ось щодо перспектив застосування технологій у наступні 2–4 роки погляди професіоналів в Україні та у світі дещо різняться. Останні вбачають ключовим завданням технологій передбачення потреб працівників та їхній розвиток, тоді як в Україні цей напрям не входить навіть до п’ятірки пріоритетних.

Лідерство у світі без меж 

Нині організації усвідомлюють невідворотність змін і  нових підходів. Еволюція робочого середовища вимагає від керівників розвиватися разом зі своїми працівниками. 97% респондентів в Україні та 94 % у світі вважають лідерські здібності та ефективність керівників важливими факторами для успіху їхньої організації, а це найвищий показник важливості серед усіх трендів.  
Водночас 76% опитаних в Україні та 72% вірить, що лідери їхньої організації мають необхідні можливості для ефективного управління. Річ у тім, що керівникам важко визначити пріоритети через велику кількість і частоту змін.
За матеріалами:
Finance.ua
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