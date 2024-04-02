Ключові елементи компенсацій. Зеленський заявив про створення комісії з претензій і фонду — Finance.ua

Ключові елементи компенсацій. Зеленський заявив про створення комісії з претензій і фонду Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський заявив про створення комісії з претензій і компенсаційного фонду як ключових елементів запланованого механізму компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави держави.

«Ми всі разом створили справжню мережу підзвітності. Ми дуже цінуємо лідерство Нідерландів у просуванні ідеї створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії», — заявив він.

Зеленський заявив, що вдячний усім країнам і керівникам держав, міжнародним організаціям, громадським лідерам, представникам юридичної спільноти, які підтримують глобальну роботу з розслідування російських військових злочинів і притягнення винних до відповідальності, притягнення до відповідальності всіх, хто винен, — від політичного та військового керівництва Росії до рядових виконавців.

«Я впевнений, що діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна і працює над відновленням повної справедливості щодо всіх, хто постраждав від цієї війни — і дорослих, і дітей, — важлива для всього світу», — заявив він.

Президент повідомив, що Україна створює дуже конкретні систематичні інструменти для компенсації шкоди, завданої цією війною.

«Разом із багатьма країнами та лідерами ми співпрацюємо у справі конфіскації російських активів і прибутку від них. Усе це має працювати на людей, яких Путін намагався знищити цією війною. Аналогічним чином починає працювати і Реєстр збитків, і вкрай важливо, щоб уже цього року було створено комісію з претензій та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму компенсації», — заявив він.

Зеленський закликав Захід не відступати від спільної лінії - лінії справедливості.

«І прошу вас не знижувати темпів. Ми маємо зробити все можливе для зміцнення справедливості, щоб справедливість забезпечувала реальну силу нашої спільної безпеки — безпеки від агресії та терору. Нехай справжній мир відновлюється швидше. І нехай кожен, хто руйнує мир, дійсно боїться постати перед судом у Гаазі», — наголосив він.

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