Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві — Finance.ua

Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві Сьогодні 13:28 — Казна та Політика

Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, що є комунальною власністю.

«Щодо рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, яке є комунальною власністю. Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку» — написав Віталій Кличко.

У вимогах до орендаря — реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій.

Термін подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює від 5 днів, місто подовжить. І зараз законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін — 25 днів до відкритого аукціону, зазначив він.

Раніше Житній ринок, розташований на столичному Подолі, виставили на аукціон — його здають в довгострокову оренду. Оголошення про це опублікували на Національній електронній біржі.

Згідно з оголошенням, початкова ціна оренди приміщень Житнього ринку загальною площею близько 11,19 тисячі кв. м становить майже 2,48 млн, без урахування ПДВ на місяць. Строк оренди — 15 років.

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Орендар повинен буде провести власним коштом капітальний ремонт або реконструкцію ринку, в тому числі — відремонтувати дах, інженерні мережі, комунікації тощо. Капремонт має розпочатись протягом шести місяців після укладання договору, водночас під час його проведення орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату.

Нагадаємо, у січні 2024-го Київрада проголосувала за виділення з бюджету 500 мільйонів гривень на безпілотники. Також місто залучило від партнерів та передало захисникам 169 авто, 2 400 бронежилетів, 2 000 аптечок, 100 тисяч грілок для тіла, медобладнання, медикаменти, харчі.

Довідка Finance.ua:

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