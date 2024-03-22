Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві — Finance.ua

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Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві

Казна та Політика
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Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві
Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, що є комунальною власністю.
«Щодо рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, яке є комунальною власністю. Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку» — написав Віталій Кличко.
У вимогах до орендаря — реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій.
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Термін подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює від 5 днів, місто подовжить. І зараз законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін — 25 днів до відкритого аукціону, зазначив він.
Раніше Житній ринок, розташований на столичному Подолі, виставили на аукціон — його здають в довгострокову оренду. Оголошення про це опублікували на Національній електронній біржі.
Згідно з оголошенням, початкова ціна оренди приміщень Житнього ринку загальною площею близько 11,19 тисячі кв. м становить майже 2,48 млн, без урахування ПДВ на місяць. Строк оренди — 15 років.
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Орендар повинен буде провести власним коштом капітальний ремонт або реконструкцію ринку, в тому числі — відремонтувати дах, інженерні мережі, комунікації тощо. Капремонт має розпочатись протягом шести місяців після укладання договору, водночас під час його проведення орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату.
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Нагадаємо, у січні 2024-го Київрада проголосувала за виділення з бюджету 500 мільйонів гривень на безпілотники. Також місто залучило від партнерів та передало захисникам 169 авто, 2 400 бронежилетів, 2 000 аптечок, 100 тисяч грілок для тіла, медобладнання, медикаменти, харчі.
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Довідка Finance.ua:

  • Києву знадобиться кілька років, щоб вийти на довоєнні соціально-економічні показники, за умови, що не погіршиться безпекова та економічна ситуація в країні.
  • Увага Києва зосереджена і на відбудові пошкоджених чи зруйнованих ворогом житлових будинків, соціальної і транспортної інфраструктури.
  • Київ отримав кошти від Тайваню на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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