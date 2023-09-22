Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів — Finance.ua

Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів

Національна хокейна ліга (НХЛ) схвалила продаж клубу «Ottawa Senators» Майклу Андлауеру, який заплатив 950 млн доларів, що є найбільшою сумою за франшизу в історії ліги.

Про це повідомляє The Messenger.

Зазначається, що рішення було прийнято одноголосно радою керуючих НХЛ. Андлауер і група інвесторів домовилися про купівлю «Сенаторів» ще в червні, а 28 серпня виконавчий комітет ліги схвалив угоду. Тепер продаж офіційно завершено.

«Андлауер є засновником компаній ATS Healthcare, Accuristix, Bulldog Capital Partners і Andlauer Healthcare Group. Це не перший його набіг на хокейний ринок: у 2009 році він став співвласником «Montreal Canadiens», — йдеться в повідомленні.

Майже 10 місяців тому «Сенатори» були офіційно виставлені на продаж після смерті попереднього власника канадського бізнесмена українського походження Євгена Мельника, який помер у березні 2022 року. Дочки Мельника, Анна та Олівія, збережуть 10% частку в команді.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.