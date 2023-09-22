Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів — Finance.ua
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Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів

Фондовий ринок
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Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів
Клуб НХЛ продали за рекордні 950 мільйонів доларів
Національна хокейна ліга (НХЛ) схвалила продаж клубу «Ottawa Senators» Майклу Андлауеру, який заплатив 950 млн доларів, що є найбільшою сумою за франшизу в історії ліги.
Про це повідомляє The Messenger.
Зазначається, що рішення було прийнято одноголосно радою керуючих НХЛ. Андлауер і група інвесторів домовилися про купівлю «Сенаторів» ще в червні, а 28 серпня виконавчий комітет ліги схвалив угоду. Тепер продаж офіційно завершено.
«Андлауер є засновником компаній ATS Healthcare, Accuristix, Bulldog Capital Partners і Andlauer Healthcare Group. Це не перший його набіг на хокейний ринок: у 2009 році він став співвласником «Montreal Canadiens», — йдеться в повідомленні.
Майже 10 місяців тому «Сенатори» були офіційно виставлені на продаж після смерті попереднього власника канадського бізнесмена українського походження Євгена Мельника, який помер у березні 2022 року. Дочки Мельника, Анна та Олівія, збережуть 10% частку в команді.
За матеріалами:
Економічна Правда
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