Клон Parimatch викачує гроші українців до Кенії, — журналіст Сьогодні 18:40 — Фондовий ринок

Попри те, що букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, у мережі активно рекламується його клон «BuddyBet», який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Євген Плінський.

Журналіст, який відомий своєю активною боротьбою з нелегальними букмекерами та онлайн-казино, розповів, що отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність «BuddyBet». «У випадку з фактично клоном „Parimatch“ все працює. Сайт buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється», — стверджує Плінський.

Журналіст каже, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався і через карту monobank легко поповнив рахунок на 150 грн. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі.

Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, з`ясувалося, що їх провели за кодом 8299 «Послуги догляду за дитиною».

«Чистої води злочинний „міскодинг“ (зміна коду платежу коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари. — Ред.)», — констатує Плінський.

У своєму дописі журналіст затегав monobank, Національний банк України та MasterCard і попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу «BuddyBet» в нас працює та що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виводу грошей з України за кордон. Однак жодна з установ поки не коментує ситуацію. На історію з «BuddyBet» також мали б відреагувати віцепрем`єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, якою керує Іван Рудий. На яких підставах (якщо такі взагалі є) працює клон Parimatch та чи отримали вони ліцензію на свою діяльність? І якщо «BuddyBet» - це той самий Parimatch, лише перефарбований, то чи може взагалі отримувати ліцензію компанія, яка перебуває під санкціями?

Нагадаємо, Parimatch (ТОВ «Паріматч») — бренд міжнародної холдингової компанії «Parimatch», яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Представник бренду в Україні — компанія «Parimatch Ukraine». У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено. У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів.

Відповідно до розслідування СБУ у 2023 році, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами російської федерації, а у холдинг компанії входили юридичні особи з рф, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму. Відповідно кошти що надходили на російські та офшорні рахунки букмекера спонсорували країну-агресора.

УНІАН За матеріалами:

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