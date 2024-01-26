Клієнти Sensе Bank заробили більше 700 тис. грн на «збірках» — Finance.ua
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Клієнти Sensе Bank заробили більше 700 тис. грн на «збірках»

Фондовий ринок
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Клієнти Sensе Bank заробили більше 700 тис. грн на «збірках»
Клієнти Sensе Bank заробили більше 700 тис. грн на «збірках»
«Збірка» у мобільному банку Sense SuperApp — універсальний інструмент для збору грошей від друзів та знайомих: на допомогу ЗСУ чи дрони, омріяну покупку чи просто «про запас». Його було презентовано як зручний сервіс у Sense SuperApp наприкінці 2021 року.
Спочатку клієнти банку користувалися ним здебільшого для накопичення коштів для власних потреб. Але останнім часом все більше збірок створюються задля збору коштів на допомогу українським воїнам, придбання амуніції та дронів.
Головна перевага «Збірки» над схожими продуктами інших банків — відсотки, що нараховує банк на кошти, які зберігаються на «збірці».
Створюючи «Збірку», клієнт автоматично отримує 4% річних доходу на всі гроші, що лежать на ній. Чим довше триває збір та чим більше коштів зібрано — тим більший прибуток. Іншими словами, збірка — це не просто зручний, але й вигідний інструмент для збору грошей. У цьому сенсі він є безстроковим банківським депозитом без обмеження мінімальної суми та з можливістю зняти гроші без втрати відсотків будь-якої миті.
Крім того, поповнювати «Збірку» у зручному форматі за посиланням або QR-кодом можуть на будь-яку суму усі бажаючі, навіть якщо вони ще не стали клієнтом Sense Bank.
Цікаві цифри про збірку
— Від запуску сервісу два роки тому українці заробили на відсотках, що нараховуються на «Збірку», 744 тисячі гривень, свідчить статистика банку.
— За цей період було відкрито понад 40 тисяч збірок. І їхня кількість продовжує зростати щодня.
— В середньому клієнти Sense SuperApp завершували збір коштів за 124 дні.
Як почати збирати гроші
Відкрити «Збірку» надзвичайно просто. Для цього потрібно на вкладці продукти у Sense SuperApp обрати «Створити збірку», вказати суму збору та за бажанням ввести назву. Sense SuperApp самостійно згенерує посилання або QR-код, яким легко поділитися з друзями у соціальних мережах, месенджерах та у будь-який інший зручний спосіб.
Поповнити «Збірку» може будь-хто, в кого є посилання або QR- код: зручна та проста онлайн-форма дозволяє безпечно та за кілька секунд переказати бажану суму на «Збірку» за допомогою Google Pay або Apple Pay.
Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.
За матеріалами:
Сенс Банк
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