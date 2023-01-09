Клієнти Sense Bank можуть дистанційно відкрити рахунок для бізнесу в режимі онлайн

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Клієнти Sense Bank можуть дистанційно відкрити рахунок для бізнесу
Sense Bank надає клієнтам можливість дистанційного відкриття бізнес-рахунку без візиту до відділення банку. Послуга доступна для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців онлайн на сайті. Відтак клієнтам не потрібно підписувати паперові документи, договір можна швидко оформити в електронному вигляді. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Ще одна перевага — безкоштовне відкриття рахунку та підключення до системи клієнт-банку Sense Business Online. Також сервіс пропонує клієнтам вигідний пакет послуг з урахуванням потреб бізнесу, що включає:
- безкоштовні платежі на рахунки ФОПів та юридичних осіб в межах Sense Bank;
- безкоштовні платежі на рахунки інших банків в кількості, передбаченій тарифним пакетом;
- безкоштовне внесення виручки в банкоматах Sense Bank;
- безкоштовний випуск і обслуговування бізнес-карток;
- відсутність плати за пакет у разі відсутності вхідних і вихідних операцій за рахунком.
Для дистанційного відкриття бізнес-рахунку, клієнту необхідно заповнити онлайн-заявку на сайті та дочекатись дзвінка від менеджера банку для уточнення деталей. Після цього — пройти відеоверифікацію з менеджером банку, підписати договір КЕПом та направити до банку в електронному вигляді. Після відкриття рахунку клієнт отримає sms-повідомлення з реквізитами та лист із даними для входу до клієнт-банку Sense Business Online.
З детальними умовами можна ознайомитись на сайті банку.
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