Клієнти Sense Bank можуть дистанційно відкрити рахунок для бізнесу в режимі онлайн
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Клієнти Sense Bank можуть дистанційно відкрити рахунок для бізнесу

Фінтех і Картки
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Sense Bank надає клієнтам можливість дистанційного відкриття бізнес-рахунку без візиту до відділення банку. Послуга доступна для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців онлайн на сайті. Відтак клієнтам не потрібно підписувати паперові документи, договір можна швидко оформити в електронному вигляді. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Ще одна перевага — безкоштовне відкриття рахунку та підключення до системи клієнт-банку Sense Business Online. Також сервіс пропонує клієнтам вигідний пакет послуг з урахуванням потреб бізнесу, що включає:
  • безкоштовні платежі на рахунки ФОПів та юридичних осіб в межах Sense Bank;
  • безкоштовні платежі на рахунки інших банків в кількості, передбаченій тарифним пакетом;
  • безкоштовне внесення виручки в банкоматах Sense Bank;
  • безкоштовний випуск і обслуговування бізнес-карток;
  • відсутність плати за пакет у разі відсутності вхідних і вихідних операцій за рахунком.
Для дистанційного відкриття бізнес-рахунку, клієнту необхідно заповнити онлайн-заявку на сайті та дочекатись дзвінка від менеджера банку для уточнення деталей. Після цього — пройти відеоверифікацію з менеджером банку, підписати договір КЕПом та направити до банку в електронному вигляді. Після відкриття рахунку клієнт отримає sms-повідомлення з реквізитами та лист із даними для входу до клієнт-банку Sense Business Online.
З детальними умовами можна ознайомитись на сайті банку.
За матеріалами:
Сенс Банк
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