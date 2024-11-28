Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, у тому числі російських і українських бізнесменів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, у тому числі російських і українських бізнесменів

Особисті фінанси
33
У списку людей, яких позбавив громадянства Кіпр, виявилися і українські бізнесмени. За інформацією видання Politis, у списках є Олег Бахматюк та олігарх Костянтин Григоришин, що має інтереси в Україні, пише УНН.
У цілому Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, у тому числі російських і українських бізнесменів і їх близьких.
Видання зазначає, що перелік осіб, за якими вже прийнято рішення Кабінету Міністрів Кіпру, був складений близько місяця тому.
У списку вказані посередники, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавали документи.
Є там і український бізнесмен Ігор Коломойський, про позбавлення громадянства якого стало відомо раніше. Також бізнесмен Вадим Шульман, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, є серед них і власник групи Energy Standard Костянтин Григоришин.
Також громадянство втратили члени сімей бізнесменів, які подавали документи разом з ними. У Коломойського, Григоришина і Шульмана — по одній людині, а у Бахматюка — п’ятеро.
За даними Politis, відносно деяких колишніх власників" золотих паспортів «Кіпру вже порушені кримінальні справи, і їх розслідує поліція.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.