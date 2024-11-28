Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, у тому числі російських і українських бізнесменів — Finance.ua

Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, у тому числі російських і українських бізнесменів Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

УНН. У списку людей, яких позбавив громадянства Кіпр, виявилися і українські бізнесмени. За інформацією видання Politis , у списках є Олег Бахматюк та олігарх Костянтин Григоришин, що має інтереси в Україні, пише

У цілому Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, у тому числі російських і українських бізнесменів і їх близьких.

Видання зазначає, що перелік осіб, за якими вже прийнято рішення Кабінету Міністрів Кіпру, був складений близько місяця тому.

У списку вказані посередники, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавали документи.

Є там і український бізнесмен Ігор Коломойський, про позбавлення громадянства якого стало відомо раніше. Також бізнесмен Вадим Шульман, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, є серед них і власник групи Energy Standard Костянтин Григоришин.

Також громадянство втратили члени сімей бізнесменів, які подавали документи разом з ними. У Коломойського, Григоришина і Шульмана — по одній людині, а у Бахматюка — п’ятеро.

За даними Politis, відносно деяких колишніх власників" золотих паспортів «Кіпру вже порушені кримінальні справи, і їх розслідує поліція.

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