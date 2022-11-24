Кінські сили за підпискою: Mercedes-Benz пропонує підвищувати потужність авто за доплату — Finance.ua

Кінські сили за підпискою: Mercedes-Benz пропонує підвищувати потужність авто за доплату Сьогодні 03:48 — Технології&Авто

Кінські сили за підпискою: Mercedes-Benz пропонує підвищувати потужність авто за доплату

Mercedes-Benz планує впровадити нову послугу — опції з передплати. Першими нову функцію отримають електромобілі Mercedes EQS та EQE. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Підписка на опції дозволяє власнику авто не купувати їх одразу, а оплачувати їх лише тоді, коли він користується ними. Mercedes-Benz не є першопрохідником у цій сфері: наприклад, BMW пропонує передплату на підігрів сидінь — його можна оплачувати лише в осінньо-зимовий період.

Кросовер Mercedes-Benz EQE SUV можна збільшити потужність з 292 до 354 к. с.

Однак у Mercedes-Benz пішли далі і пропонують передплату на додаткову потужність двигуна авто. Її підвищать дистанційно — лише завдяки оновленню програмного забезпечення та зміни налаштувань онлайн.

Так, базовим седану та кросоверу Mercedes-Benz EQE 350 пропонують підвищити потужність з 292 до 354 к. с. Це скоротить час розгону до 100 км/год на секунду — до 5,1-5,2 с.

Найдорожчим Mercedes EQS 350 передплата підвищить потужність з 354 до 449 к. с. Вони також стануть майже на секунду швидшими при розгоні до сотні: у ліфтбека час скоротиться з 5,3 до 4,5 с, а у кросовера — з 5,8 до 4,9 с.

Поки що це пілотний проєкт Mercedes-Benz лише для власників електрокарів із США. Вартість передплати складає 100 доларів на місяць або $1200 на рік. Якщо експеримент вдасться, підписку запропонують в інших країнах і на більшу кількість опцій.

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