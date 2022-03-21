Кіномережі в рф заморожують ціни на квитки: замість Голлівуду показуватимуть індійські та російські фільми — Finance.ua
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Кіномережі в рф заморожують ціни на квитки: замість Голлівуду показуватимуть індійські та російські фільми

Вчора 22:27Світ
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Російські мережі кінотеатрів заморожують ціни на квитки та продукцію кінобарів, але замість голлівудських стрічок показуватимуть радянські, російські, індійські, латиноамериканські і південнокорейські фільми.
Про це пишуть «Ведомости».
Керівники 5 найбільших кіномереж рф — «Формула Кіно/Сінема Парк», «Каро», «Кіномакс», «Сінема стар» і «Прем’єр-зал», які займають понад 30% ринку, заявили про рішення заморозити ціни.
За словами гендиректора однієї з мереж, через санкції на 80% виросли витрати на лампи та деталі до кінопроєкторів.
При цьому, через переорієнтацію лідером за зборами у кінопрокаті минулого тижня був концерт південнокорейського гурту BTS.
Раніше провідні голлівдуські кіностудії — Sony, Disney, Paramount та Warner Bros. призупинили діяльність в рф та скасували всі премʼєри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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