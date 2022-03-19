В рф готуються "порізати" бюджет на пів трильйона рублів через санкції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

В рф готуються "порізати" бюджет на пів трильйона рублів через санкції

Вчора 11:45
497
В рф готуються "порізати" бюджет на пів трильйона рублів через санкції
Міністерство фінансів росії пропонує провести секвестрування бюджету, тобто скоротити його видатки за низкою напрямків на пів трильйона рублів.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«З метою мінімізації наслідків обмежувальних заходів Мінфін росії разом із профільними відомствами розробив і направив в уряд рф пропозиції щодо оптимізації та перерозподілу видатків федерального бюджету на 2022 рік», — йдеться у повідомленні.
А саме, відомство пропонує перерозподілити видатки, «використання яких у поточних умовах є неможливим або недоцільним», обсягом у 485,9 млрд рублів.
«Перерозподіл бюджетних коштів дозволить мінімізувати наслідки обмежувальних заходів та забезпечити фінансування першочергових видатків бюджету», — вважають у Мінфіні рф

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.