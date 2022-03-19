В рф готуються "порізати" бюджет на пів трильйона рублів через санкції — Finance.ua

«З метою мінімізації наслідків обмежувальних заходів Мінфін росії разом із профільними відомствами розробив і направив в уряд рф пропозиції щодо оптимізації та перерозподілу видатків федерального бюджету на 2022 рік», — йдеться у повідомленні.
А саме, відомство пропонує перерозподілити видатки, «використання яких у поточних умовах є неможливим або недоцільним», обсягом у 485,9 млрд рублів.
«Перерозподіл бюджетних коштів дозволить мінімізувати наслідки обмежувальних заходів та забезпечити фінансування першочергових видатків бюджету», — вважають у Мінфіні рф