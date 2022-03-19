В рф готуються "порізати" бюджет на пів трильйона рублів через санкції — Finance.ua

В рф готуються "порізати" бюджет на пів трильйона рублів через санкції

Вчора 11:45

Міністерство фінансів росії пропонує провести секвестрування бюджету, тобто скоротити його видатки за низкою напрямків на пів трильйона рублів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«З метою мінімізації наслідків обмежувальних заходів Мінфін росії разом із профільними відомствами розробив і направив в уряд рф пропозиції щодо оптимізації та перерозподілу видатків федерального бюджету на 2022 рік», — йдеться у повідомленні.

А саме, відомство пропонує перерозподілити видатки, «використання яких у поточних умовах є неможливим або недоцільним», обсягом у 485,9 млрд рублів.

«Перерозподіл бюджетних коштів дозволить мінімізувати наслідки обмежувальних заходів та забезпечити фінансування першочергових видатків бюджету», — вважають у Мінфіні рф

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