Кіно-валентинка до Дня закоханих від Finance.ua Страхування Сьогодні 14:16

Finance.ua підготував святкову гру - “Ваша кіно-валентинка до Дня закоханих”

💌 День закоханих уже зовсім близько — час для маленької магії.

Ми підготували для вас особливу святкову гру — «Ваша кіно-валентинка до Дня закоханих» 🎬❤️ Це можливість отримати випадкову валентинку з культового фільму та подарувати собі або комусь особливому трішки романтики й тепла.

Натискайте кнопку — і на вас чекатиме фраза з великого кіно, яка, можливо, скаже саме те, що давно хотілося почути або надіслати близькій людині. Адже інколи кілька правильних слів можуть зігріти сильніше, ніж будь-які подарунки.

Разом із валентинкою ви отримаєте святковий бонус, який точно зігріє серце 💖

А щоб ділитися святковим настроєм було ще простіше, ми створили спеціальний стікерпак до Дня закоханих. Додавайте його у свої чати, надсилайте друзям, зізнавайтеся в симпатіях або просто даруйте тепло без приводу 🥰

Забирайте та діліться любов’ю в чатах! 🥰🚀

