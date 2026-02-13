Кіно-валентинка до Дня закоханих від Finance.ua Страхування
💌 День закоханих уже зовсім близько — час для маленької магії.
Ми підготували для вас особливу святкову гру — «Ваша кіно-валентинка до Дня закоханих» 🎬❤️ Це можливість отримати випадкову валентинку з культового фільму та подарувати собі або комусь особливому трішки романтики й тепла.
Натискайте кнопку — і на вас чекатиме фраза з великого кіно, яка, можливо, скаже саме те, що давно хотілося почути або надіслати близькій людині. Адже інколи кілька правильних слів можуть зігріти сильніше, ніж будь-які подарунки.
Отримати валентинку
Разом із валентинкою ви отримаєте святковий бонус, який точно зігріє серце 💖
А щоб ділитися святковим настроєм було ще простіше, ми створили спеціальний стікерпак до Дня закоханих. Додавайте його у свої чати, надсилайте друзям, зізнавайтеся в симпатіях або просто даруйте тепло без приводу 🥰
Забирайте та діліться любов’ю в чатах! 🥰🚀
