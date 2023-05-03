Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшується через зміни в законодавстві – нардеп — Finance.ua
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Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшується через зміни в законодавстві – нардеп

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За словами народного депутата, є декілька причин, які впливають на це. Серед них: обмеження розмірів і строків допомоги по безробіттю, залучення безробітних до суспільно-корисних робіт, військовий облік.
Про це у своєму Телеграм написала голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Зазначається, що з 1 січня 2023 року встановлено, що на час воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року (тобто 6700 грн) і виплачується лише протягом 90 днів.
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Нардеп додає, що безробітних можуть залучати до суспільно корисних робіт на кшталт розрекламованої урядом «Армії відновлення».
«Не варто забувати і про військовий облік (саме тому 72% зареєстрованих безробітних — жінки)», — зазначила Южаніна.
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За матеріалами:
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