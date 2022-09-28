Кількість власників NFT токенів зросла на понад 30% за 3 місяці — Finance.ua
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Кількість власників NFT токенів зросла на понад 30% за 3 місяці

Фінтех і Картки
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Кількість власників NFT токенів зросла на понад 30% за 3 місяці
Кількість власників NFT токенів зросла на понад 30% за 3 місяці
Згідно з даними аналітиків команди NFTGo, за останні 3 місяці кількість власників NFT зросла на 32,24% — користувачі купують предмети цифрового колекціонування навіть попри падіння традиційного та криптовалютного ринку.
Рейтинг найпопулярніших невзаємозамінних токенів у черговий раз очолила колекція нудьгуючих мавп Bored Ape Yacht Club, яка на початку вересня досягла свого історичного максимуму (мінімальна вартість NFT становила 176 989 ETH).
Серед блокчейнів, які найчастіше використовуються для розгортання NFT-колекцій лідерами стали Ethereum та Solana.
Кількість власників NFT токенів зросла на понад 30% за 3 місяці
Цікаво, що у Євросоюзі невзаємозамінні токени, швидше за все, визнають цінними паперами. За словами юриста Брайана Файра, NFT, які продаються як складові великих колекцій, таких як BAYC, не мають жодних унікальних якостей, не несуть користі та розцінюватися як витвори цифрового мистецтва не можуть. Саме з цих причин у законі МіСА буде прописаний такий же регуляторний контроль для NFT, як і для криптовалют.

Як заробити на NFT

За матеріалами:
noworries
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