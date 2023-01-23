Кількість власників криптовалюти у світі перевищила 425 мільйонів — Finance.ua

Кількість власників криптовалюти у світі перевищила 425 мільйонів Сьогодні 01:30 — Криптовалюта

Кількість власників криптовалюти у світі перевищила 425 мільйонів

Експерти біржі Crypto.com оприлюднили звіт за 2022 рік. Аналітики повідомили, що попри ведмежі настрої в галузі, кількість власників криптовалютних активів у світі зросла — з 306 мільйонів до 425.

Дослідники відзначили: власників флагманської криптовалюти BTC побільшало на 20% — зі 183 млн користувачів до 219 млн. Що стосується ефіріуму, то приріст холдерів віртуальної монети злетів на аж на 263%.

Станом на січень 2022 року провідним альткоїном володіли 24 млн користувачів, а у грудні їхня кількість зросла до 87 млн. На думку експертів, основним каталізатором високої лояльності до Ethereum стало довгоочікуване злиття мереж — The Merge.

Завдяки цьому блокчейн нарешті перейшов з алгоритму консенсусу Proof-of-Work (доказ роботи) на Proof-of-Stake (доказ частки володіння). Як наслідок — кількість вуглекислого газу (CO2), який викидається в атмосферу через транзакції з Ethereum, зменшилась на 99,99%.

Крім того, у Crypto.com відзначили збільшення зацікавленості користувачів до сектора децентралізованих фінансів (DeFi). Вкладників приваблюють можливості займатися стейкінгом ефіріуму та отримувати гарантований пасивний прибуток.

«Хоча минулого року криптовалютний ринок переживав серйозні проблеми, зростання кількості власників криптовалюти демонструє, що ми виходимо з кризи», — заявив Кріс Марсалек, генеральний директор криптобіржі Crypto.com.

noworries За матеріалами:

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