Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень — Finance.ua

Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень Сьогодні 20:12 — Фондовий ринок

Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень

У червні на Djinni з’явилося 8824 вакансій — це на 1185 менше, ніж у травні. Але зменшення спостерігається не лише в кількості вакансій від рекрутерів, а й у кількості відгуків від кандидатів.

Як показує статистика Djinni за червень, більше стало вакансій лише у 4 категоріях:

iOS;

ліди;

продакт-менеджери;

QA-автоматизація.

Інфографіка: Djinni

У решти категоріях кількість вакансій зменшилась на 1−33%.

Інфографіка: Djinni

Також у червні зменшилась кількість найму — майже 700, що на 100 менше за травень.

Відгуків стало менше, що пов’язано зі зменшенням кількості активних кандидатів, особливо серед новачків і світчерів.

Інфографіка: Djinni

У середньому одна вакансія за червень отримала 18 відгуків, тоді як на початку року — майже 27. Кількість вакансій, які отримують відгуки, з початку року майже не змінилась, це близько 12 300. Але в травні було на тисячу більше.

QA в червні не найбільш конкурентна категорія. Вакансії JavaScript в середньому отримують трохи більше відгуків (61 проти 59).

Найменше відгуків серед великих категорій, як і раніше отримують С++ вакансії: зараз шість відгуків за місяць на одну вакансію, в травні було п’ять.

Якщо говорити за період з початку 2024 року, у січні вакансії без досвіду отримували по 40 відгуків за місяць, то зараз — в середньому 25. Це мінус 40% за пів року. Так само як і раніше, залишаються деякі вакансії, які отримають сотні відгуків.

Нагадаємо, за даними Dou.ua, медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

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