Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень — Finance.ua
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Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень

Фондовий ринок
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Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень
Кількість вакансій і кандидатів серед новачків та світчерів зменшилася: основні тенденції ІТ-ринку за червень
У червні на Djinni з’явилося 8824 вакансій — це на 1185 менше, ніж у травні. Але зменшення спостерігається не лише в кількості вакансій від рекрутерів, а й у кількості відгуків від кандидатів.
Як показує статистика Djinni за червень, більше стало вакансій лише у 4 категоріях:
  • iOS;
  • ліди;
  • продакт-менеджери;
  • QA-автоматизація.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
У решти категоріях кількість вакансій зменшилась на 1−33%.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Також у червні зменшилась кількість найму — майже 700, що на 100 менше за травень.
Відгуків стало менше, що пов’язано зі зменшенням кількості активних кандидатів, особливо серед новачків і світчерів.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
У середньому одна вакансія за червень отримала 18 відгуків, тоді як на початку року — майже 27. Кількість вакансій, які отримують відгуки, з початку року майже не змінилась, це близько 12 300. Але в травні було на тисячу більше.
QA в червні не найбільш конкурентна категорія. Вакансії JavaScript в середньому отримують трохи більше відгуків (61 проти 59).
Найменше відгуків серед великих категорій, як і раніше отримують С++ вакансії: зараз шість відгуків за місяць на одну вакансію, в травні було п’ять.
Якщо говорити за період з початку 2024 року, у січні вакансії без досвіду отримували по 40 відгуків за місяць, то зараз — в середньому 25. Це мінус 40% за пів року. Так само як і раніше, залишаються деякі вакансії, які отримають сотні відгуків.
Нагадаємо, за даними Dou.ua, медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.
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За матеріалами:
dev.ua
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