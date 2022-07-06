Кількість угод не зростає: що гальмує ринок нерухомості в Україні — Finance.ua

Кількість угод не зростає: що гальмує ринок нерухомості в Україні Сьогодні 09:14 — Кримінал

Кількість угод не зростає: що гальмує ринок нерухомості в Україні

Однією з найважливіших подій на ринку нерухомості у червні став дозвіл продавати житло за довіреністю. Однак це не суттєво вплинуло на поточну ситуацію із падінням попиту.

Так, за словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, поки що в Україні не відчутно ефекту від рішення Кабміну. Однак, додає він, ситуація може врегулюватися найближчим часом.

Повернення довіреностей та проблеми із пропискою

Юрій Піта пояснює відсутність ажіотажу специфікою самої процедури. За його словами, оформлення довіреностей за кордоном і пересилання їх в Україну — це нешвидка справа. Однак експерт вважає, що найближчим часом пропозиція лише зростатиме.

"Думаю, що кількість об’єктів, що виставляють на продаж, може збільшитися на 30%",— зауважив Піта.

За його словами, якщо кількість пропозицій значно зросте, то ціни можуть знизитися. З іншого боку — ринок нерухомості гальмує неробочий демографічний реєстр, в якому реєструється місце проживання.

Читайте також Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси

Він розповідає, що наразі змінювати місце реєстрації дозволили тільки в Києві, де відповідну послугу почали надавати місцеві ЦНАПи. В інших містах такої можливості поки що немає.

«Рішення про це ухвалює військова адміністрація, і як у випадку з продажем алкоголю або тривалістю комендантської години, все вирішується на місцевому рівні в тому чи іншому регіоні», — підкреслив Піта.

Водночас українці розуміють, що купувати квартиру з мешканцями, які поки що не виписалися, — це великий ризик. Тож, на його думку, кількість угод зростатиме лише там, де можна змінювати місце реєстрації.

Кабмін дозволив нотаріусам засвідчувати операції з нерухомістю за дорученням

29 червня набула чинності постанова Кабміну, якою внесено низку змін щодо нотаріальних дій в умовах воєнного стану.

Рішення передбачає можливість нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки на підставі довіреності.

Довіреність дійсна впродовж місяця, якщо її засвідчив нотаріус в Україні, і два місяці, якщо її засвідчила консульська установа України.

Нотаріальне посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, іпотеки, встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється за місцезнаходженням майна, юрособи чи фізособи.

Згідно з рішенням, забороняється нотаріальне посвідчення договору до закінчення одного місяця з дня держреєстрації права власності, якщо воно настало під час воєнного стану на підставі договору, передачі у власність юрособі як внесок у капітал або виходу зі складу засновників.

До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.