Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс — Finance.ua
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Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс

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Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс
Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс
Кількість SIM-карт в мережах українських мобільних операторів скоротилася на 1,5 млн.
Про це свідчать дані зі звіту НКЕК за 2024 рік.
Якщо у 2023 в Україні активними були 50,3 млн SIM-карт, то за підсумками 2024 — 48,8 млн. Це менше показника 2022 року, коли почалося широкомасштабне вторгнення рф, — 49,3 млн.
Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс
Тим часом середньомісячний дохід мобільних операторів з кожної SIM-карти зростає. В 2024 році він складав 117,1 грн (проти 102,1 грн — у 2023). Річне зростання — 14,7%.
Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс
З 30,6 млн SIM-карт було здійснено користування послугою 4G (LTE).
Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс
А кількість M2M SIM-карт помітно зросла — з 3,66 млн у 2024 до 3,92 млн у 2024. M2M-сімкарти застосовуються для організації зв’язку з різними пристроями — сигналізаціями, автівками тощо.
Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс
За матеріалами:
dev.ua
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