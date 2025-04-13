Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс — Finance.ua

Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс Сьогодні 07:03

Кількість SIM-карт в Україні зменшилася, але дохід операторів зріс

Кількість SIM-карт в мережах українських мобільних операторів скоротилася на 1,5 млн.

Про це свідчать дані зі звіту НКЕК за 2024 рік.

Якщо у 2023 в Україні активними були 50,3 млн SIM-карт, то за підсумками 2024 — 48,8 млн. Це менше показника 2022 року, коли почалося широкомасштабне вторгнення рф, — 49,3 млн.

Тим часом середньомісячний дохід мобільних операторів з кожної SIM-карти зростає. В 2024 році він складав 117,1 грн (проти 102,1 грн — у 2023). Річне зростання — 14,7%.

З 30,6 млн SIM-карт було здійснено користування послугою 4G (LTE).

А кількість M2M SIM-карт помітно зросла — з 3,66 млн у 2024 до 3,92 млн у 2024. M2M-сімкарти застосовуються для організації зв’язку з різними пристроями — сигналізаціями, автівками тощо.

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