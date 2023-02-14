Кількість роботів, що заміняють людську працю, досягла рекордних показників — Finance.ua

Кількість роботів, що заміняють людську працю, досягла рекордних показників 14.02.2023, 01:19 — Технології&Авто

Кількість роботів, що заміняють людську працю, досягла рекордних показників

Американські компанії, які намагаються найняти працівників в умовах найжорсткішого краху ринку праці, за 2022 рік залучили на власні проєкти більше роботів, ніж будь-коли до того. Цікаво, що левова частка з них працювали на заводах з виробництва електромобілів та акумуляторів.

Згідно з даними, зібраними Асоціацією з розвитку автоматизації (Association for Advancing Automation), у 2022 році компанії зі США, Канади та Мексики замовили понад 44 100 роботів — це рекордний показник. Сумарна вартість машин склала $ 2,38 мільярда, що на 18% більше, ніж у 2021 році.

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«Дефіцит робочої сили, схоже, не зменшується, — заявив Джефф Бернштейн, президент Association for Advancing Automation. — Багато компаній, які намагаються знайти працівників, розглядають автоматизацію як швидке розв’язання проблеми з кадрами».

Так, наприклад, на великому заводі Closure Systems International Inc. в Кроуфордсвіллі, штат Індіана, нещодавно було автоматизовано роботу з пакування та запечатування коробок в кінці конвеєра. Роботи продукують нові кришки швидше, ніж це робила людина, тож штат скоротили до одного аудитора на конвеєрі, який слідкує за дотриманням технологічної специфікації.

Бред Беннетт, старший віце-президент з глобальних операцій в Association for Advancing Automation, зазначив, що незабаром в кабінках замість людей-аудиторів також будуть встановлені невеликі роботи.

«Нам не доведеться скорочувати людей, — підкреслив він. — Ці працівники перейдуть на інші завдання».

За словами Беннета, нові машини допоможуть уникнути того, що сталося на ринку праці під час пандемії COVID-19. «Під час пандемії коронавірусу ми буквально працювали з 30% потенціалу заводу, тому що не могли знайти працівника за 15 доларів на годину, люди просто відмовлялися», - зазначив він.

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noworries За матеріалами:

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