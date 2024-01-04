Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років — Finance.ua

Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років

У 2023 році провідні ЗМІ, інфлюенсери та експерти тільки сім разів оголошували Bitcoin «мертвим», за даними 99Bitcoins . Це новий мінімум за останні 10 років.

При цьому всі «некрологи» припадають на перший виток висхідного цінового тренда навесні 2023 року:

Останній «некролог» у 2023 році датований 22 квітня 2023 року. Венчурний інвестор Чамат Паліхапітія заявив про те, що криптовалюта мертва в США в рамках подкасту All-In.

У 2022 році «некрологів» було 27, у 2021 році — 47. Більшість із них припадають на періоди рецесії.

За даними з сайту 99Bitcoins, портал відбирає згадки тільки від сайту зі значним трафіком або людини з великою кількістю підписників. Також у публікації має прямо говоритися про те, що Bitcoin «мертвий» або марний.

Подібні заяви роблять не лише ЗМІ, а й державні органи. Зокрема, Європейський центральний банк проголосив у грудні 2022 року про те, що Bitcoin втратив свою актуальність.

Пізніше регулятор переглянув свою оцінку, зазначивши, що криптовалюта може служити альтернативною фіату. Особливо на ринках, що розвиваються.

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