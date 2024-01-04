Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років — Finance.ua
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Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років

Технології&Авто
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Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років
Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років
У 2023 році провідні ЗМІ, інфлюенсери та експерти тільки сім разів оголошували Bitcoin «мертвим», за даними 99Bitcoins. Це новий мінімум за останні 10 років.
При цьому всі «некрологи» припадають на перший виток висхідного цінового тренда навесні 2023 року:
Кількість «некрологів» Bitcoin скоротилася до мінімуму за останні 10 років
Останній «некролог» у 2023 році датований 22 квітня 2023 року. Венчурний інвестор Чамат Паліхапітія заявив про те, що криптовалюта мертва в США в рамках подкасту All-In.
У 2022 році «некрологів» було 27, у 2021 році — 47. Більшість із них припадають на періоди рецесії.

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За даними з сайту 99Bitcoins, портал відбирає згадки тільки від сайту зі значним трафіком або людини з великою кількістю підписників. Також у публікації має прямо говоритися про те, що Bitcoin «мертвий» або марний.
Подібні заяви роблять не лише ЗМІ, а й державні органи. Зокрема, Європейський центральний банк проголосив у грудні 2022 року про те, що Bitcoin втратив свою актуальність.
Пізніше регулятор переглянув свою оцінку, зазначивши, що криптовалюта може служити альтернативною фіату. Особливо на ринках, що розвиваються.
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