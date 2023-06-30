Кількість крадіжок авто в Україні скоротилася у 3 рази — Finance.ua

Кількість крадіжок авто в Україні скоротилася у 3 рази Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Кількість крадіжок авто в Україні скоротилася у 3 рази

У 2023 році автоугонів в країні значно поменшало. Так, за перші 5 місяців поточного року обліковано 718 проваджень за ст. 289 ККУ — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ГПУ.

Для порівняння, це у 3,2 рази менше до показників минулого року, коли за відповідний період було зафіксовано 2344 справи про викрадення авто. Майже удвічі поменшало автокрадіжок й у порівнянні з умовно мирним 2021 роком — тоді було відкрито 1264 справи.

Цього року підозри крадії отримують більш ніж у кожній другій справі — у 57% відкритих проваджень. Після спаду у 2022 році, коли підозри було вручено лише у 16% справ, цьогоріч ситуація повернулася до показників 2021 року. Тоді частка проваджень, за якими було вручено підозру, складала 66%.

За 5 місяців 2023 до суду надійшло 40% справ: 286 справ з 718. Можна сказати, що, після спаду на першому році повномасштабного вторгнення, коли до суду потрапило лише 9% від загальної кількості проваджень, ситуація повернулася до звичного стану. Для порівняння, у 2021 на судовий розгляд було винесено 38% від загальної кількості справ про викрадення авто.

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