Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн — Finance.ua

Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн Вчора 04:55 — Фінтех і Картки

Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн

Використання криптовалют з кожним днем все більше зростає. Аналітична компанія Triple A провела дослідження, під час якого з’ясувала, що кількість власників цифрових активів сягнула 320 мільйонів.

В Індії криптовалютами користуються 27 млн осіб (2%), а Пакистані — 26 млн (11,5%).

Україна увійшла до топ-15 країн за кількістю користувачів криптовалют, розмістившись на 12 місці — 6,5 млн (15,72%).

Також у звіті повідомляється, що обсяг міжнародних платежів у криптовалютах становив $295 млрд 2021 року. Очікується, що до 2025 року показник збільшиться до $428 млрд. При цьому 15,8% платіжних сервісів уже використовують цифрові активи.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.