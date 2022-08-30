Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн — Finance.ua
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Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн

Фінтех і Картки
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Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн
Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн
Використання криптовалют з кожним днем все більше зростає. Аналітична компанія Triple A провела дослідження, під час якого з’ясувала, що кількість власників цифрових активів сягнула 320 мільйонів.
Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн
В Індії криптовалютами користуються 27 млн осіб (2%), а Пакистані — 26 млн (11,5%).
Україна увійшла до топ-15 країн за кількістю користувачів криптовалют, розмістившись на 12 місці — 6,5 млн (15,72%).
Кількість користувачів криптовалют у всьому світі досягла 320 млн
Також у звіті повідомляється, що обсяг міжнародних платежів у криптовалютах становив $295 млрд 2021 року. Очікується, що до 2025 року показник збільшиться до $428 млрд. При цьому 15,8% платіжних сервісів уже використовують цифрові активи.
За матеріалами:
cryptomisto
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