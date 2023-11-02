Кількість компаній, що у повному обсязі виплачують зарплату зросла з 89% до 93% - ЕБА (інфографіка) — Finance.ua

Кількість компаній, що у повному обсязі виплачують зарплату зросла з 89% до 93% - ЕБА (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Кількість компаній, що у повному обсязі виплачують зарплату зросла з 89% до 93% - ЕБА (інфографіка)

Кількість компаній, що у повному обсязі виконують свої зобов’язання щодо виплати заробітних плат залишалась стабільно високою у 2023 році, збільшившись з 89% на початку року до поточних 93%.

Про це пише в аналітиці Європейська бізнес асоціація.

При цьому 14% виплачують співробітникам бонуси чи авансові виплати. Кількість підприємств, що скорочують заробітні плати співробітникам чи звільняють персонал, залишалась доволі низькою протягом усього року і наразі складає 5% та 3% відповідно.

Підтримка ЗСУ

Непохитною залишається підтримка бізнесом збройних сил та гуманітарних ініціатив. Зростає кількість компаній, що підтримують власних співробітників у лавах ЗСУ — наразі таких 66%. Для порівняння, у серпні цей показник становив 61%, а рік тому — 57%. По 51% компаній допомагають фінансово та власною продукцією, по 21% - постачають послуги та допомагають медикаментами, 18% - постачають засоби захисту/оборони. Варто зазначити, що обсяги допомоги війську та населенню від бізнесу залишаються стабільно високими з початку повномасштабного вторгнення.

Стан фінансової стійкості

Залишається стабільним протягом 2023 року. Наразі 48% опитаних компаній мають фінансову «подушку» на період більше року, 11% - на рік, 28% - на пів року, і 3% - на кілька місяців. Тільки у 2% бізнесів відсутні будь-які фінансові резерви.

Для 39% респондентів втрати їхнього бізнесу від війни наприкінці 2023 року сягають до $1 млн. Інші 32% повідомляють про втрати в діапазоні $1−10 млн, і 14% - про втрати більше $10 млн. Майже половина, а саме 46% компаній повідомляють про безпосередні втрати від бойових дій. До того ж, у 22% компаній залишаються активи на окупованих територіях. Здебільшого це офісні та складські приміщення, філіали, виробничі потужності та обладнання, земля, товари, автомобілі та спецтехніка.

Кількість працівникців в ЗСУ

Наразі у половини опитаних компаній (53%) кількість працівників у лавах ЗСУ сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних.

У 25% кількість мобілізованих сягає 10−20%,

у 5% - 20−30%.

Майже у половини, а саме у 45% компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти, зокрема інженери, ІТ фахівці, спеціалісти з логістики, електрики, механіки, оператори, керівники.

Для підтримки роботи компаній та їхнього подальшого розвитку надзвичайно важливою умовою є доступне страхування військових ризиків. Серед опитаних нами компаній 53% повідомили, що програми страхування військових/політичних ризиків наразі є для них актуальними, хоча до повномасштабного вторгнення тільки 7% користувались такими програмами.

Для 39% компаній вони залишаться актуальними і після завершення війни. Зокрема, до актуальних потреб компанії відносять страхування активів (майно, склади та товар, обладнання, нерухомість, виробництво, дебіторська заборгованість), страхування нових інвестицій, страхування життя, страхування логістики, ланцюжків поставок.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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