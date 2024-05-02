Кількість «кас у смартфоні» вдвічі перевищує традиційні - статистика — Finance.ua

Кількість «кас у смартфоні» вдвічі перевищує традиційні - статистика Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Кількість «кас у смартфоні» вдвічі перевищує традиційні - статистика

877,6 тис. кас П\РРО зареєстровано в Україні станом на зараз, за даними Податкової служби. Майже 70% від усіх зареєстрованих приладів фінансового обліку становлять ПРРО, тоді як популярність «традиційних» кас стабільно падає. Хоча ще у 2021 році кількість онлайн-кас була у 8,5 раза меншою, що свідчить про зростання їх популярності.

Про це пише Опендатабот.

Варто зазначити, що онлайн-каси з’явилися лише у 2020 році.

Традиційні РРО продовжують втрачати популярність з березня 2022 року. За 2 роки їх поменшало на 15% - з 323,1 тис. до 273,1 тис.

Відповідно нині ПРРО у 2,2 раза більше, ніж РРО. До порівняння, ще на початку квітня 2021 року ситуація була кардинально іншою — кількість РРО у 4,2 раза переважала онлайн-каси. Тож тоді кожен сотий чек був з ПРРО, а у 2024 — кожен другий.

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Зросла також і середня сума за чеками ПРРО — у 11 разів за 3 роки. Якщо у 2021 році вона була 9 млрд грн, то зараз 103 млрд грн.

У 2024 загальна сума на місяць за чеками П\РРО, в середньому, складає 238,4 млрд грн, майже половина з яких — 43% — це онлайн-каси. Для порівняння, у 2021 ця сума, в середньому, складала 142,8 млрд грн, а частка ПРРО була лише 6%.

Довідка Finance.ua:

З 1 жовтня 2023 року зняли мораторій на перевірки використання П\РРО підприємцями — тепер воно стало обов’язковим.

Якщо під час податкової перевірки документації виявиться, що ФОПи отримують прибуток зі збуту товару не офіційно, їх чекає чималий штраф. Ця умова частково пояснює стрімкий ріст популярності використання П\РРО.

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