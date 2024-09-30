Кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася за час великої війни — Finance.ua

Кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася за час великої війни Сьогодні 05:24 — Казна та Політика

Кількість зареєстрованих індустріальних парків в Україні за період великої війни збільшилась більш ніж у 2 рази.

Про це повідомляє начальник управління індустріальних парків та супроводу інвестицій Міністерства економіки Артур Мележик.

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«З початку повномасштабного вторгнення в Україні кількість індустріальних парків зросла фактично більш ніж удвічі, нині їх 92», — сказав Мележик.

За його словами, до початку війни в офіційному реєстрі налічувалось 53 індустріальні парки. Але, окрім реєстрації нових, відбувалося й виключення з реєстру індустріальних парків, зокрема, цьогоріч — чотирьох, торік — 8.

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Зазначається, що на збільшення кількості індустріальних парків вплинула релокація підприємств, спричинена війною.

Також Мележик зазначив, що бізнес не просто перевозить діючі або відкриває нові підприємства на новому місці, а створює для релокації індустріальні парки з метою залучення на свої території й іншого бізнесу. У такому форматі робота бізнесу ефективніша і раціональніша.

Укрінформ За матеріалами:

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