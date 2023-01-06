Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн — Finance.ua

Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн Сьогодні 12:22 — Особисті фінанси

Кількість біженців з України до Європи на початок 2023 року сягнула 8 млн, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Загалом із 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року у Європі (разом із не членами ЄС і Туреччиною) зафіксували понад 7 млн 915 тис. біженців з України. З них 4 млн 905 тис. залишилися за кордоном. Вони зареєстровані в національних програмах захисту біженців.

Найбільше українців, що потребують тимчасового захисту, зареєструвалися в Польщі — понад 1,5 млн і Німеччині — трохи більш як 1 млн людей. Також багато українців отримали статус біженців у:

Чехії — 475 тис.,

Італії — 166,5 тис.,

Іспанії — 164,7 тис.,

Великій Британії — 152 тис.,

Болгарії — 148 тис.

За інформацією УВКБ, з 24 лютого 2022 року кордон з Україною в напрямку Європи перетнули понад 17 млн людей, у зворотному напрямку — 9,2 млн. Варто зазначити, що ці цифри означають переміщення через пункти пропуску, а не кількість фізичних осіб.

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«Повернення в Україну можуть мати маятниковий характер і не обов’язково вказувати на стійке повернення, оскільки ситуація в Україні залишається дуже нестабільною та непередбачуваною», — коментують статистику на сайті УВКБ.

Найбільше людей виїхали з України через польський кордон — 8,7 млн, через угорський — 2 млн, румунський — 1,8 млн, словацький — понад 1 млн, молдавський — 739 тис.

Найчастіше люди поверталися в Україну також через Польщу. У цьому напрямку польський кордон перетнули 6,6 млн осіб, румунський кордон — 1,4 млн, словацький — 807 тис.

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