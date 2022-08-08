Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000 — Finance.ua

Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000 Вчора 22:11 — Фінтех і Картки

Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000

Щодня у всьому світі встановлюється близько 15 Bitcoin-банкоматів, а загальна інфраструктура мережі досягла 39 011 пристроїв, згідно з даними аналітичного ресурсу Coin ATM Radar.

З січня 2017 року кількість встановлених криптоматів у світі зросла на 3925% — з 969 до 39 011 одиниць обладнання. Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2022 року загальна кількість пристроїв може досягти 40 000. Наразі криптомати встановлені у 77 країнах, їх обслуговують 614 операторів.

Географічно за кількістю встановлених криптоматів лідирує Північна Америка. Її частка загальної кількості пристроїв становить 95.1% — 37 081 одиниця устаткування. На США припадає 34 299 пристроїв (87.9%), але в Канаду — 2461 (6.3%). Частка криптоматів, що працюють у Європі, становить 3.8% від загальної кількості.

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При цьому Bitcoin (BTC) підтримують 38 998 криптоматів, Litecoin (LTC) — 32 466, ефір (ETH) — 29 324, Dogecoin (DOGE) — 16132, а Bitcoin Cash (BCH) — 13 801.

Провідним оператором криптоматів у світі став Bitcoin Depot з 6896 пристроїв (17.7%). За ним слідують Coinclud (5643), Coinflip (4124), Bitcoin of America (2339), Bitstop (1969) і Rockitcoin (1781).

Genesis Coin лідирує в галузі виробництва криптоматів — на нього припадає 40.6% одиниць обладнання. Друге місце займає General Bytes із 22.8%. За ними слідують Bitaccess (15.8%), Coinsource (5.2%), Bitstop (4.9%) та Bytefederal (2.8%).

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

cryptomisto За матеріалами:

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