Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000 — Finance.ua
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Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000

Фінтех і Картки
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Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000
Кількість Bitcoin-банкоматів у світі досягла 39 000
Щодня у всьому світі встановлюється близько 15 Bitcoin-банкоматів, а загальна інфраструктура мережі досягла 39 011 пристроїв, згідно з даними аналітичного ресурсу Coin ATM Radar.
З січня 2017 року кількість встановлених криптоматів у світі зросла на 3925% — з 969 до 39 011 одиниць обладнання. Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2022 року загальна кількість пристроїв може досягти 40 000. Наразі криптомати встановлені у 77 країнах, їх обслуговують 614 операторів.
Географічно за кількістю встановлених криптоматів лідирує Північна Америка. Її частка загальної кількості пристроїв становить 95.1% — 37 081 одиниця устаткування. На США припадає 34 299 пристроїв (87.9%), але в Канаду — 2461 (6.3%). Частка криптоматів, що працюють у Європі, становить 3.8% від загальної кількості.
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При цьому Bitcoin (BTC) підтримують 38 998 криптоматів, Litecoin (LTC) — 32 466, ефір (ETH) — 29 324, Dogecoin (DOGE) — 16132, а Bitcoin Cash (BCH) — 13 801.
Провідним оператором криптоматів у світі став Bitcoin Depot з 6896 пристроїв (17.7%). За ним слідують Coinclud (5643), Coinflip (4124), Bitcoin of America (2339), Bitstop (1969) і Rockitcoin (1781).

Криптовалюта Cardano: шлях ADA 🧐

Genesis Coin лідирує в галузі виробництва криптоматів — на нього припадає 40.6% одиниць обладнання. Друге місце займає General Bytes із 22.8%. За ними слідують Bitaccess (15.8%), Coinsource (5.2%), Bitstop (4.9%) та Bytefederal (2.8%).
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
cryptomisto
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