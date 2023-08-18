Кількість активних платіжних карток українських банків зменшилась — Finance.ua

Кількість активних платіжних карток українських банків зменшилась Сьогодні 11:45 — Фінтех і Картки

Кількість активних платіжних карток українських банків зменшилась

Загальна кількість активних карток українських банків після досягнення історичного максимуму в 47,2 млн штук на кінець березня цього року у квітні-червні зменшилася на 0,6 млн штук або на 1,3% - до 46,6 млн штук.

Про це йдеться в огляді банківського сектора, підготованому Національним банком України.

«Кількість активних платіжних карток зменшилася вперше з другого кварталу 2022 року», — зазначив Нацбанк.

Читайте також НБУ затвердив концепцію відкритого банкінгу

Передусім, це пояснюється зменшенням кількості платіжних карток іноземних банків з 4,6 млн до 3,8 млн одиниць.

При цьому кількість активних карток найбільшого за розміром активів державного «ПриватБанку» знизилася на 0,1 млн — до 26,5 млн, у решти держбанків залишилася на рівні 6,9 млн, ще 0,6 млн карток — у нещодавно націоналізованого «Сенс Банку».

Водночас у приватних банків кількість платіжних карток зросла на 0,3 млн — до 9,5 млн штук.

«Обсяги розрахунків платіжними картками у торговельній мережі надалі зростають — більш ніж на 20% за кількістю та майже на 10% за сумою у другому кварталі, насамперед за рахунок платежів в Україні», — наголосив регулятор.

Читайте також Динаміка ринку платіжних карток в Україні у 2023 році (інфографіка)

За даними регулятора, у травні та червні кількість платежів становила 430,4 млн і 428,8 млн порівняно з 385,9 млн і 383,3 млн у березні та квітні. Обсяг платежів картками у ці два місяці зріс до 112,6 млрд грн та 112,1 млрд грн зі 105 та 104,7 млрд грн у березні та квітні.

Нацбанк також помітив зменшення обсягу платежів за кордоном до 18,3−18,8 млрд грн на місяць у другому кварталі цього року, тоді як у грудні минулого року вони досягали максимуму 24,8 млрд грн, після чого знизилися до 22,76 млрд грн у січні та 21,03 млрд грн у березні.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.