Kia знімає з виробництва знаменитий великий кросовер (фото) — Finance.ua

Kia знімає з виробництва знаменитий великий кросовер (фото)
Kia оголосила про припинення виробництва свого найбільшого позашляховика Mohave через падіння попиту. Цей автомобіль був найбільшою моделлю в лінійці Kia, але останнім часом його продажі значно знизилися. У квітні 2024 року дилери продали лише 257 одиниць.
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Основною причиною припинення виробництва Mohave стало зниження попиту на великі позашляховики, оскільки клієнти все частіше обирають компактніші та економічніші кросовери.
Завод Kia у місті Хвасон, де виробляли Mohave, буде переобладнано для виробництва інших моделей, таких як Kia Sorento та нещодавно анонсований пікап Tasman. Для цього завод закриють з кінця липня до середини серпня для переобладнання виробничих ліній.
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