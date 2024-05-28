Kia знімає з виробництва знаменитий великий кросовер (фото) — Finance.ua

Kia знімає з виробництва знаменитий великий кросовер (фото) 28.05.2024, 00:01

Kia знімає з виробництва знаменитий великий кросовер (фото)

Kia оголосила про припинення виробництва свого найбільшого позашляховика Mohave через падіння попиту. Цей автомобіль був найбільшою моделлю в лінійці Kia, але останнім часом його продажі значно знизилися. У квітні 2024 року дилери продали лише 257 одиниць.

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.

Основною причиною припинення виробництва Mohave стало зниження попиту на великі позашляховики, оскільки клієнти все частіше обирають компактніші та економічніші кросовери.

Завод Kia у місті Хвасон, де виробляли Mohave, буде переобладнано для виробництва інших моделей, таких як Kia Sorento та нещодавно анонсований пікап Tasman. Для цього завод закриють з кінця липня до середини серпня для переобладнання виробничих ліній.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.