Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння — Finance.ua
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Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння

Технології&Авто
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Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння
Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння
Kia America відкликає 462 869 позашляховиків Telluride через ризик загоряння в авто. Також у компанії закликали власників авто паркувати свої автомобілі на вулиці та подалі від споруд.
Про це повідомляє ABC News.
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За даними Національної адміністрації управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), електромотор сидінь Telluride 2020−2024 модельних років може перегріватися через заклинювання ручки регулювання. Це може призвести до пожежі під час стоянки або руху автомобіля.
Відкликання стосується авто, які були виготовлені в період з 9 січня 2019 року по 29 травня 2024 року. За оцінками Kia America, 1% позашляховиків мають такий дефект.
Kia ухвалила рішення про відкликання автомобілів 29 травня, як свідчать документи NHTSA, після отримання повідомлень про одну пожежу під сидінням і шість випадків локального плавлення в моторчику нахилу сидіння в період з серпня 2022 року по березень 2024 року.
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У звіті зазначається, що сильний зовнішній вплив на бічну кришку передніх сидінь Tellurides з електроприводом або ручку регулювання нахилу сидіння може призвести до внутрішнього зміщення, а при тривалій експлуатації — до перегріву.
Водії, які керують автомобілями з цією проблемою, можуть виявити, що не можуть відрегулювати сидіння з електроприводом, відчути запах горілого або побачити дим з-під сидіння.
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За матеріалами:
Укрінформ
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