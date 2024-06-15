Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння — Finance.ua

Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння Сьогодні 03:04 — Технології&Авто

Kia відкликає майже 463 тисячі позашляховиків Telluride через ризик загоряння

Kia America відкликає 462 869 позашляховиків Telluride через ризик загоряння в авто. Також у компанії закликали власників авто паркувати свої автомобілі на вулиці та подалі від споруд.

Про це повідомляє ABC News.

За даними Національної адміністрації управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), електромотор сидінь Telluride 2020−2024 модельних років може перегріватися через заклинювання ручки регулювання. Це може призвести до пожежі під час стоянки або руху автомобіля.

Відкликання стосується авто, які були виготовлені в період з 9 січня 2019 року по 29 травня 2024 року. За оцінками Kia America, 1% позашляховиків мають такий дефект.

Kia ухвалила рішення про відкликання автомобілів 29 травня, як свідчать документи NHTSA, після отримання повідомлень про одну пожежу під сидінням і шість випадків локального плавлення в моторчику нахилу сидіння в період з серпня 2022 року по березень 2024 року.

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У звіті зазначається, що сильний зовнішній вплив на бічну кришку передніх сидінь Tellurides з електроприводом або ручку регулювання нахилу сидіння може призвести до внутрішнього зміщення, а при тривалій експлуатації — до перегріву.

Водії, які керують автомобілями з цією проблемою, можуть виявити, що не можуть відрегулювати сидіння з електроприводом, відчути запах горілого або побачити дим з-під сидіння.

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Укрінформ За матеріалами:

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