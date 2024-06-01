В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024 (фото) — Finance.ua

В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024 (фото)
В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024. Сімейний кросовер повертається на наш ринок після кількарічної відсутності.
Інформація про авто з’явилася на офіційному сайті Kia в Україні.
До України приїде вже оновлений кросовер Kia Sorento четвертого покоління (дорестайлінгова модель не продавалася у нас).
Відрізнити його можна за зміненою передньою частиною із широкою решіткою радіатора та з тоненькими діодними фарами.
У салоні Kia Sorento 2024 встановили два дисплеї на передній панелі. Модель пропонують у виконанні на 5 та 7 місць. Об'єм багажника з двома рядами крісел становить 705 л.
Новий Kia Sorento в Україні дебютує у повнопривідній версії з 2,2-літровим 194-сильним турбодизелем та 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.
Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,2 с і розвинути 205 км/год, а середня витрата пального складає 6,1 л/100 км.
На перших порах кросовер Kia Sorento запропонують лише в топовій версії Luxury за 2 541 560 гривень.
Вона оснащена двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, акустикою Bose, електроприводами сидінь та кермової колонки, підігрівом та вентиляцією крісел, а також набором систем безпеки.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною