В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024 (фото) — Finance.ua

В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024 (фото) Сьогодні 03:30 — Технології&Авто

В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024 (фото), Фото: Kia

В Україні з’явиться новий Kia Sorento 2024. Сімейний кросовер повертається на наш ринок після кількарічної відсутності.

Інформація про авто з’явилася на офіційному сайті Kia в Україні.

До України приїде вже оновлений кросовер Kia Sorento четвертого покоління (дорестайлінгова модель не продавалася у нас).

Фото: Kia

Відрізнити його можна за зміненою передньою частиною із широкою решіткою радіатора та з тоненькими діодними фарами.

У салоні Kia Sorento 2024 встановили два дисплеї на передній панелі. Модель пропонують у виконанні на 5 та 7 місць. Об'єм багажника з двома рядами крісел становить 705 л.

Фото: Kia

Новий Kia Sorento в Україні дебютує у повнопривідній версії з 2,2-літровим 194-сильним турбодизелем та 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,2 с і розвинути 205 км/год, а середня витрата пального складає 6,1 л/100 км.

Фото: Kia

На перших порах кросовер Kia Sorento запропонують лише в топовій версії Luxury за 2 541 560 гривень.

Вона оснащена двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, акустикою Bose, електроприводами сидінь та кермової колонки, підігрівом та вентиляцією крісел, а також набором систем безпеки.

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