KIA відкличе десятки тисяч небезпених седанів KIA K5 — Finance.ua
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KIA відкличе десятки тисяч небезпених седанів KIA K5

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Kia оголосила про початок масштабної кампанії відкликання, що зачіпає близько 190 тисяч седанів Kia K5, що зійшли з конвеєра з 2020 по 2022 рік. У них можуть бути неправильно встановлені бічні шторки безпеки.
Відкликання оголосили через два місяці після того, як співробітникам Управління безпеки Kia в Північній Америці стало відомо про аварію, в якій неправильно спрацювала бічна шторка безпеки водія. Це змусило завод Kia у Джорджії (США) провести ретельно розслідування. Інженери підтвердили дефект під час складання. Цікаво, що з бічною шторкою безпеки переднього пасажира проблем не виявлено.
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У результаті було прийнято рішення відкликати 188 912 седанів Kia K5, зібраних на заводі Kia Georgia в період з 27 березня 2020 року по 9 грудня 2022 року. Виробник хоче переконатися, що проблема не зустрічається і на інших автомобілях, оскільки неправильне спрацьовування подушки безпеки може призвести до травм або смерті.
На всіх зазначених вище автомобілях спеціалісти дилерського сервіс-центру перевірять стан бічних шторок безпеки та, за потреби, правильно їх перевстановлять. Поки Kia не має будь-яких даних про те, що даний дефект призвів до травм або загибелі людей. Кампанію відкликання тут називають «запобіжним заходом».
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За матеріалами:
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