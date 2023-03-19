KIA відкличе десятки тисяч небезпених седанів KIA K5 — Finance.ua

KIA відкличе десятки тисяч небезпених седанів KIA K5 19.03.2023, 00:06 — Фондовий ринок

Kia оголосила про початок масштабної кампанії відкликання, що зачіпає близько 190 тисяч седанів Kia K5, що зійшли з конвеєра з 2020 по 2022 рік. У них можуть бути неправильно встановлені бічні шторки безпеки.

Відкликання оголосили через два місяці після того, як співробітникам Управління безпеки Kia в Північній Америці стало відомо про аварію, в якій неправильно спрацювала бічна шторка безпеки водія. Це змусило завод Kia у Джорджії (США) провести ретельно розслідування. Інженери підтвердили дефект під час складання. Цікаво, що з бічною шторкою безпеки переднього пасажира проблем не виявлено.

У результаті було прийнято рішення відкликати 188 912 седанів Kia K5, зібраних на заводі Kia Georgia в період з 27 березня 2020 року по 9 грудня 2022 року. Виробник хоче переконатися, що проблема не зустрічається і на інших автомобілях, оскільки неправильне спрацьовування подушки безпеки може призвести до травм або смерті.

На всіх зазначених вище автомобілях спеціалісти дилерського сервіс-центру перевірять стан бічних шторок безпеки та, за потреби, правильно їх перевстановлять. Поки Kia не має будь-яких даних про те, що даний дефект призвів до травм або загибелі людей. Кампанію відкликання тут називають «запобіжним заходом».

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