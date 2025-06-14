Kia представила свій перший спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку (фото) — Finance.ua
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Kia представила свій перший спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку (фото)

Технології&Авто
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Kia представила свій перший спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку (фото)
Kia представила свій перший спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку (фото)
Корпорація Kia оприлюднила характеристики та ціни на PV5 — середньорозмірний автомобіль, побудований на спеціалізованій електричній платформі E-GMP.S від Hyundai Motor Group.
Про це повідомляє Yonhap News та The Korea Times.
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Це перший в історії автовиробника електричний спеціалізований автомобіль (PBV).
PBV, побудований на спеціалізованій електричній платформі E-GMP.S від Hyundai Motor Group, і розроблений для задоволення потреб як особистої, так і комерційної мобільності.
Ідеться про такі поїздки, як шлях на роботу, а також відпочинок чи логістика. Попередні замовлення розпочнуться у вівторок, передають ЗМІ.
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На момент запуску PV5 доступний у двох основних конфігураціях: пасажирській та вантажній. Обидві використовуватимуть нову систему гнучкого кузова Kia.
Пасажирська модель PV5 оптимізована для комфорту та універсальності; вона оснащена електродвигуном потужністю 120 кіловат та акумулятором ємністю 71,2 кіловат-години.
Kia представила свій перший спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку (фото)
Окремо вказується про наявність модульних компонентів, які дозволяють налаштовувати компонування сидінь або вантажу відповідно до потреб користувача.
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Вантажний варіант, розроблений для максимальної ефективності завантаження, пропонує просторий вантажний відсік і низьку навантажувальну висоту, і доступний в трьох варіантах: компактний, довгий і з високим дахом.
Kia представила свій перший спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку (фото)
«PV5 має запас ходу до 400 км і оснащений системою швидкої зарядки, що дозволяє відновити ємність батареї за 30 хвилин», — пишуть в огляді.

Ціни на PBV

Kia заявила, що очікує, що пасажирський варіант PV5 коштуватиме від середнього до високого діапазону 30 мільйонів вон (22 100 доларів США), тоді як вантажний варіант починатиметься від середнього до високого діапазону 20 мільйонів вон після застосування державних податкових пільг та субсидій.
За матеріалами:
УНН
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