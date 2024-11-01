Kia представила свій перший пікап Tasman — Finance.ua

Kia представила свій перший пікап Tasman Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Kia представила свій перший пікап Tasman

Kia представила свій перший пікап Tasman, який конкуруватиме з Ford F-150 та іншими популярними моделями у даному класі.

Бренд, який раніше фокусувався на седанах, кросоверах та комерційному транспорті, надихався позашляховиком Kia Mohave. Машина характеризується рубаними формами кузова, який пропонуватиметься у дев’яти кольорах.

В оснащення входять 12,3-дюймовий дисплей, система Harmon Kardon та підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Машина буде випускатися у стандартному варіанті, а також більш позашляхових версіях X-Line та X-Pro.

Kia Tasman буде оснащений потужними двигунами, що варіюються залежно від ринку. Продаж розпочнеться у 2025 році.

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