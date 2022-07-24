Kia представила оновлений XCeed (фото) — Finance.ua

Kia представила оновлений XCeed (фото) Вчора 02:35 — Фондовий ринок

Компанія Kia офіційно представила оновлену кросверсію хетчбека Ceed, яка відома під назвою XCeed. Цей рестайлінг став для моделі першим, пише avtomir.ua

XCeed, як й інші моделі Kia, нарешті отримав новий логотип, змінився дизайн ліхтарів і бамперів, а решітка радіатора стала помітно вужчою. Ззаду з’явився чорний дифузор, а за доплату є 18-дюймові колісні диски. Версію GT-Line можна впізнати за ще вужчою решіткою радіатора, великими повітрозабірниками на передньому бампері та завдяки дифузору, забарвленому в колір кузова.

У салоні версії GT-Line встановлено інше рульове колесо зі скошеною нижньою частиною, стеля оббита чорною тканиною, а у крісел більш розвинена бічна підтримка. Такий кросхетчбек комплектується 1,6-літровим мотором на 204 к.с. З місця до 100 км/год він розганяється за 7,5 секунди.

У гаму двигунів також входять 1,0-літровий T-GDI потужністю 120 к.с. та дизель 1.6, який розвиває 136 «конячок». Зберігся в лінійці й повноцінний гібрид з установкою на базі 1,6-літрового ДВЗ, якому допомагає електродвигун. Ємність батареї гібридного XCeed складає 8,9 кВт-год — кросхетчбек здатний проїхати близько 60 кілометрів на чистій електриці.

Головним нововведенням рестайлінгу стала поява XCeed MHEV з технологією «м’якого» гібрида. Такому хетчбеку дісталася «турботрійка» потужністю 120 к.с. з електричною надбудовою. У цьому випадку XCeed комплектується механічною коробкою iMT (Intelligent Manual Transmission) з електричною педаллю зчеплення.

Серед інших обновок — остання версія системи Kia Connect, а також додаткові порти USB-C для задніх пасажирів. Залежно від версії оновлений XCeed пропонується з екраном діагоналлю 8 або 10,25 дюйма, а також передбачена 12,3-дюймова цифрова панель приладів.

Виробництво оновленого XCeed запустять на заводі у Словаччині до кінця цього літа, а європейські продажі розпочнуться у вересні.

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