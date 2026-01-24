0 800 307 555
Kia представила оновлений Niro (фото)

Технології&Авто
Представлено оновлену Kia Niro 2026 року
Представлено оновлену Kia Niro 2026 року, Фото: Kia
Новий кросовер Kia Niro 2026 року дебютував після модернізації. Компактна модель у лінійці посідає місце нижче від кросовера Kia Sportage, тому дешевша. Машину показали на офіційних фото.
Про це пише Oboz.ua.
Корейський виробник зайнятий оновленням модельної лінійки. Це означає, що всі кросовери (найпопулярніший сектор ринку) мають бути увідповіднені до актуального корпоративного стилю.
Модель Kia Niro 2026 уже розсекретили після прем’єри. Дизайн бюджетного кросовера Kia став набагато сучаснішим. Новий Niro отримав більш різкі грані, які притаманні новим автомобілям Kia.
Оновлена Kia Niro 2026
Оновлена Kia Niro 2026, Фото: Kia
Попри те, що кузов моделі Niro залишився колишнім, дизайнери розробили іншу передню частину й корму. З’явилися сучасні бампери, а світлотехніка стала більш геометричною. Завдяки цьому машина схожа на нові кросовери Kia, хоча зберегла силует хетчбека.
Лінійка двигунів Kia Niro представлена гібридними варіантами потужністю 140 і 180 к.с., а також 200-сильною повністю електричною модифікацією Kia Niro EV.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
