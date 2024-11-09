KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото) — Finance.ua

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KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото)

Технології&Авто
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KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото)
KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото)
Корейський бренд KIA випустив оновлену версію свого компактного кросовера Sportage. Новинка пропонується як виключно з ДВЗ, так і у вигляді гібрида.
Про це йдеться на сайті KIA.
Kia Sportage шостого покоління отримав оновлений дизайн передньої частини. Фари тепер мають вертикально розташування.
Між ними розташувалася широка решітка радіатора. Також оновлень зазнав передній бампер та колісні диски.
KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото)
Більш цікаві зміни можна помітити в лінійці двигунів. Тепер покупці можуть обирати серед наступних варіантів:
  • 1,6-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 180 к.с.
  • 2,0-літровий двигун, що працює на зрідженому газі, потужністю 146 к.с.
  • Гібридна версія з 1,6-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом та електродвигуном потужністю 64 к.с.
У парі до бензинового двигуна тепер пропонується 8-ступенева автоматична коробка передач, яка замінила попередню коробку-робот. Покупці можуть обирати між передньо- та повнопривідними версіями авто.
KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото)
Інтер’єр пропонує 2-спицеве усічене кермо та пару 12,3-дюймових дисплеїв, які використовуються для цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи.
KIA представила оновлений кросовер Sportage (фото)
З інших оновлень можна згадати про переформатовані центральні дефлектори системи вентиляції, отримав покращену звукоізоляцію, нові амортизатори.
Новий KIA Sportage спочатку надійде в продаж в Південній Кореї за ціною від $20,6 тис. до $35,3 тис. Згодом автомобіль з’явиться на інших ринках.

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За матеріалами:
ITC.ua
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