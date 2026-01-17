0 800 307 555
Kia представила новий електричний позашляховик EV2 (фото)

Південнокорейська компанія Kia Corp. представила свій новий компактний електричний позашляховик EV2, у той час коли автовиробник прагне розширити впровадження електромобілів у сегменті компактних моделей.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що електричний позашляховик має особливий дизайн та функції зручності, які перевищують стандарти в компактному сегменті.
Автомобіль оснащений акумулятором ємністю 61 кіловат-година в комплектації з великим запасом ходу, який забезпечує до 448 кілометрів на одному заряді.
Усередині EV2 встановлена панорамна широка панель управління, в яку інтегрований 31,2-сантиметровий інформаційно-розважальний екран.
Автомобіль також пропонує передові системи допомоги водієві, розсувне сидіння другого ряду та об’єм багажника до 1 201 літра зі складеними задніми сидіннями.
«EV2 допоможе з популяризацією електромобілів завдяки своєму провідному в сегменті внутрішньому простору та диференційованому клієнтському досвіду», — сказав головний виконавчий директор Kia Сон Хо-сон.
За матеріалами:
Укрінформ
