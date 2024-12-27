Kia представила кросовер з унікальною функцією самодіагностики (фото) — Finance.ua
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Kia представила кросовер з унікальною функцією самодіагностики (фото)

Фондовий ринок
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Kia представила кросовер з унікальною функцією самодіагностики (фото)
Kia представила кросовер з унікальною функцією самодіагностики (фото)
Відбулася прем’єра нового кросовера Kia Syros. Автомобіль отримав строгий «оквадрачений» дизайн у стилі «батарейної» моделі EV9 та шість комплектацій із двома моторами на вибір. Про це повідомили у пресслужбі марки.
За розмірами новинка схожа на Hyundai Venue, Kia Sonet і Tata Nexon: 3995 мм завдовжки, 1800 мм завширшки та 1665 мм заввишки при колісній базі розміром 2550 мм.
Салоном Kia Syros, як і зовнішністю, нагадує останні електрокари Kia. Незважаючи на приналежність до бюджетного сегменту, авто отримало двоспицеве ​​кермо з мультифункцією і великий горизонтальний дисплей, що поєднує в собі 5-дюймовий дисплей для управління клімат-контролем, екран повністю цифрової «приладки» та сенсорний мультимедійний комплекс діагоналлю по 12,3 дюйми кожен.
Під капотом може бути встановлено 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 120 к.с. з турбіною або 1,5-літровий 116-сильний дизельний агрегат. Перший поєднується з шестиступінчастою «механікою» або семиступінчастим «роботом» DCT, а другий — з тією ж МКП або класичним шестиступінчастим «гідроавтоматом».
За матеріалами:
MMR
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